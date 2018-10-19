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Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над "Ростовом" 2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.



- Какие впечатления от матча?

- В нашем положении нужно набирать очки. Выиграли третью игру подряд. Команда становится более сыгранной, во втором тайме это было заметно. Заслуженно выиграли.

- "Локомотив" набирает ход?

- Получается так. Но нельзя расслабляться. Сегодня мы уже забили гол, расслабились и сразу получили в ответ. Но хорошо, что выиграли.

- Расскажите о первом голе.

- Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет.

- Когда Гилерме в дриблинг пустился, сердце не екнуло?

- Нет, мы же были сзади. Ничего страшного.

- Почему обняли болбоя после первого гола? Это было спонтанно или знаете его?

- Он подал мяч и поучаствовал в голевой атаке. В хоккее бы засчитали за голевую.

Rusfootball.info
Теги: Игнатьев Локомотив Ростов Rвидео
Вчера, 23:48
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