Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над "Ростовом" 2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.- В нашем положении нужно набирать очки. Выиграли третью игру подряд. Команда становится более сыгранной, во втором тайме это было заметно. Заслуженно выиграли.- Получается так. Но нельзя расслабляться. Сегодня мы уже забили гол, расслабились и сразу получили в ответ. Но хорошо, что выиграли.- Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет.- Нет, мы же были сзади. Ничего страшного.- Он подал мяч и поучаствовал в голевой атаке. В хоккее бы засчитали за голевую.