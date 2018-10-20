Антона в сборную! Вместо Алексея и вместе с Гулиевым. Оценки команд Сёмина и Карпина

«Ростов»

Чемпион одержал третью победу подряд в РПЛ – и вот главное разочарование старта сезона уже имеет столько же очков, сколько и его главное открытие.оценивает игру футболистов Юрия Сёмина и Валерия Карпина.Юрий Сёмин в ответ на очередной поток сознания от внештатного корреспондента газеты «Труд» расхвалил Гильерме, назвав его уровень высочайшим и отметив уникальный для России игру на выходах. Сегодня после одного из них Гиля вовсе пустился в дриблинг и побежал с мячом далеко за пределы штрафной. А вот в своей вратарской с подачей с углового он не совладал, отбив мяч на Ингасона. Вряд ли стоит считать это серьёзной ошибкой, но приятного мало.Края «Локомотива» имели совершенно разные функции и с ними, в общем-то, справились. Владислав приносил пользу в атаке и руками отдал голевую передачу, а Бенедикт контролировал ситуацию в обороне. Оценки одинаковые, потому что Игнатьев позволил Скопинцеву куда больше, чем Хёведес – Паршивлюку.Замена Чорлуки в концовке матча серьёзно беспокоит болельщиков «Локомотива» перед играми с «Порту» – опасается его вылета и Юрий Сёмин. Дуэт центральных защитников сыграл надёжно – хорват и грузин справились даже со скоростными забегами Ионова, а Саба вообще забил победный гол. Была бы пятёрка, не пролети он мимо мяча в эпизоде с пропущенным голом.Игорь провёл средний матч и чередовал успешные действия с неудачными. О Баринове можно высказаться примерно в том же духе, но нельзя не накинуть полбалла за потрясающий удар через себя, который привёл к победному голу.Антон провёл один из лучших матчей в этом трудном сезоне, по ходу которого он вылетел из состава сборной. А вот вернувшийся в неё Алексей так и не освоился в нападении, сыграв куда бледнее брата и запоров примерно всё, что можно.Новый уровень, на который выходит Баринов, позволяет решить одну из проблем летнего «Локомотива»: Крыховяку сегодня не нужно было разрываться между опорной зоной и центром нападения. И всё же поляк сыграл полезно, заметно, но не на уровне лучших перфомансов. Как и Мануэл Фернандеш, потерявший сегодня аномально много мячей.Лысов выходил из-за травмы Чорлуки с задачей не накосячить, с чем справился. Тарасов, вдохновлённый словами президента о возможном попадании в рай, должен был прессинговать защитников, но не мог успеть сделать что-то заметное – даже в Петербурге на удаление ему потребовалось 4 минуты.Бывший вратарь «Локомотива» приклеился к штанге и не смог спасти команду после удара Антона Миранчука с ну очень острого угла, а во втором тайме вместо парирования удара Баринова попытался его зафиксировать и скинул на ногу Кверквелии.В отличие от «Локомотива», у «Ростова» активными должны быть оба крайних защитника, но впереди себя проявил только Скопинцев. Правда, Дмитрий хуже Сергея справился с обязанностями защитника, что и даёт итоговую равную оценку.Сверрир забил гол и в принципе выглядел надёжнее партнёров. Вилюшу снижаем за то, что вместо выдвижения на Антона он просто стоял, смотрел, ждал. И дождался гола в свои ворота, хотя мог переместиться и исключить возможность удара.Аяз продолжает прогрессировать: человек отлично справился со сдерживанием Фернандеша, здорово играл на опережение и в созидании был зачинателем. Однозначно лучший в полузащите «Ростова», хотя Юсупов запомнился даже более классным, чем у Аяза, пасом на прорыв Ионову. Салетрос в целом не выпадал, но стал главным символом пропущенного мяча: пока Игнатьев вбрасывал голевой аут, швед стоял спиной к эпизоду, пытался чем-то там руководить, а в итоге выступил в роли зрителя.Валерий Карпин признал, что игра в атаке у его команды не получилась, но нападающих есть в чём упрекнуть именно в плане обороны. Это Ионов не успел за Антоном Миранчуком на подступах к штрафной, это Сигурдарсон выключился из эпизода и позволил Кверквелии спокойно добивать мяч. Конечно, 2 недоведённых до удара перспективных выхода также в минус Ионову.«Да, игру усилили. И что?» – Валерий Карпин уже дал лучшую рецензию на выступление вышедших со скамейки игроков, поэтому на этом стоит закруглиться.