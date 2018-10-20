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Валерий Непомнящий: я был неправ насчет Дзюбы

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал самым популярным футболистом в стране.

"Во-первых, Дзюба человек команды. При этом Артем — игрок с большими амбициями. Его карьера складывается так, что ему все время приходится доказывать.

А то, что он является лидером и заводилой — это правда. Я даже когда-то его ругал, обзывал, но должен был признать, что его желание быть лидером не напускное. Это его нутро, он такой. Я был неправ.

И всё сложилось так, что команда его таким приняла, поняла его настрой и состояние. И болельщики тоже увидели, что Дзюба готов голову сложить ради успехов команды. Хоть это и прозвучит пафосно, но он такой", — сказал Непомнящий.

"Спорт уик-энд"
Теги: Дзюба Непомнящий
Сегодня, 12:25
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4
(6)
#4  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:36)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вся сборная-молодцы,а Артем настоящий лидер и капитан,в чем лично убедился,наблюдая игру на "Фиште".....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 13:21)
  • +1
  •  (1)

В матче с Порту он взял мяч. один обыграл защиту и забил гол. Тогда я понял, что его раздражала робость и беспомощность своей команды. Для него нет авторитетов, в спортивном смысле. Это очень хорошая черта.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:55)
  • -1
  •  (1)

Цитата: foxship
Когда он впервые появился в составе Спартака я говорил что растет будущий игрок сборной.
Надо мной все навзрыд смеялись и крутили пальцами у виска. В том числе поигравшие кое где люди.


Когда кот впервые увидел Аршавина, сразу и сказал - гавно а не игрок. И оказался неправ. Так бывает.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 12:49)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда он впервые появился в составе Спартака я говорил что растет будущий игрок сборной.
Надо мной все навзрыд смеялись и крутили пальцами у виска. В том числе поигравшие кое где люди.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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