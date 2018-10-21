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В Москве появилось граффити в поддержку Кокорина (фото)

На одном из зданий Москвы, возле станции метро "Алтуфьево" появилось граффити, призывающее освободить нападающего "Зенита Александра Кокорина из-под ареста.

"Свобода - это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести", — сопровождается граффити надписями.

Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:07
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#20  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ты бы так же орал, если бы он за Динамо играл? Или тогда он был бы для тебя преступником?

Он и так преступник, вот только судить надо по закону, а не по вашим хотелкам и хотелкам орденоносцев.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 13:35)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Держись, Кокос, мы с тобой!

Ты бы так же орал, если бы он за Динамо играл? Или тогда он был бы для тебя преступником? Про Анжи не спрашиваю - понятно, что дружба навек.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:22)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
А есть ли у Кокорина совесть?

Занять хочешь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:20)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Графити.Кока с рогами и размахивающий стулом!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 13:20)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А есть ли у Кокорина совесть?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:07)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Свободу Юрию Деточкину
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:06)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Держись, Кокос, мы с тобой!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 13:05)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Знаете,что считается большим грехом в Православии и - вот же ирония Судьбы -отличает русского от любой иной европейской нации?-ЗЛОРАДСТВО.
Вам что-никогда морду не чистили по пьяне?
Либо вы -чистоплюи от маминой юбки, либо у Вас изза боления за клубы-конкуренты Зенита и Краснодара уже окончательно крышу снесло. Мы теряем ЛУЧШИХ. Кокорин на сегодняшний день-лучший русский форвард и мне крайне мерзко читать это ликование по поводу Зенитовской проблемы. Мы когда-то потеряли Аршавина на лавке арсенала и не увидели его расцвета, теперь мы потеряем ещё одного классного русского форварда.


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#12  нетрал   (Сегодня, 13:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
растаманы в поддержку..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#11  zenitchik123   (Сегодня, 13:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
этому графитчику-укурку лет 10-12 должно быть
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#10  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:52)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Они и жили как в раю, ни в чём себе не отказывая, только от скудоумия поверили в свою исключительность, вседозволенность и неприкасаемость, за что и поплатились. Жалеют теперь себя любимых конечно, но назад не отмотаешь.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#9  Apant1   (Сегодня, 12:51)
  • -4
  •  (6)

Можно ещё по аналогии с фонтаном писающий мальчик, открыть фонтан Мальчик сосущий палец
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:49)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
А что в Москве уже на латиницу перешли?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#7  RenarTickle  Москва (Сегодня, 12:36)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё вчера во времени ушедшем
Я сам себе казался сумасшедшим,
А нынче понимаю я, эхма,
Что это мир вокруг сошёл с ума!..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#6  metis  Riga (Сегодня, 12:36)
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Саша держись, надеюсь весной тебя увидеть в основе Зенита.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:35)
  • +6
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
один долбоеб нарисовал какую то мазню а другой вывел в главные новости!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  кандид  Млечный путь (Сегодня, 12:33)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подобные - подобным . Родителей бы защищали от произвола властей cold_sweat
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:32)
  • +3
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Узники совести. Собственной совести. Уехавшей от них ещё в детстве.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  rocker31  К-G (Сегодня, 12:20)
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свободу героям и великомученникам! Отобрали последнее:- теперь ни в бар,ни по девочкам...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 12:15)
  • -6
  •  (16)

из СССР сделали Россию, из России сделают 14 убогих кусочков земли с людьми полными горя,
а у их детей и ум отнимут.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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