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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В Москве появилось граффити в поддержку Кокорина (фото)
На одном из зданий Москвы, возле станции метро "Алтуфьево" появилось граффити, призывающее освободить нападающего "Зенита Александра Кокорина из-под ареста.
"Свобода - это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести", — сопровождается граффити надписями.
"Свобода - это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести", — сопровождается граффити надписями.
Свобода - это рай! pic.twitter.com/4e68v0Jrou— Дмитрий Егоров (@edim_sport) October 20, 2018
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