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Сергей Силкин: "Динамо" не в состоянии играть на равных с "Зенитом"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубых с "Зенитом".

"Очень тяжелый для "Динамо" матч предстоит, со сложным соперником. Учитывая кадровые потери, очень хотелось бы, чтобы москвичи не проиграли. Из трех травмированных двое не восстановились: Рыкова только прооперировали, у Маркова травма. Хольмен вернулся в строй, но этого мало, чтобы играть с "Зенитом" на равных. Считаю, в таком состоянии «Динамо» не в состоянии это сделать. У "Зенита" — два состава, а у "Динамо" не набирается и одного.

Игра покажет, пошла ли пауза на матчи сборных одной и другой команде на пользу. Мотивация у хозяев будет запредельной, потому что у "Динамо" нет проходных матчей. Они сделали осечку в игре с "Анжи". Не будь её, сейчас и "Анжи" был бы не так близко, и "Динамо" было бы не на предпоследнем месте.

Может ли в случае поражения этот матч стать для Хохлова последним в качестве главного тренера "Динамо"? Чтобы об этом говорить, нужно понимать, какие кандидатуры есть на его место. А какой тренер пойдет туда с учетом всего? Тренер пойдет под определенные условия. Задача задачей, но понятно, что команда для еврокубков по подбору игроков не дотягивает", - цитирует Силкина "Чемпионат.сом".
Теги: Силкин Динамо Зенит
Сегодня, 13:36
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#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:50)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Растаскивать деньги клуба подборка руководителей дотягивает,а играть значит не дотягивает,какого куя тогда Хохлов трындел в начале,что надо бороться за право играть в еврокубках? а тут Рыкова подбили и все лапы кверху.......... посмотрим как команда будет выкладываться --если продуют с пеной,то тогда зачетно и понятно,ну а если ----...у анжи тоже состав не чемпионский,а чпокнули бомжатню ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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