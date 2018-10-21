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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит"
Несмотря на разницу в турнирной таблице, было понятно, что встреча с «Динамо» будет для «Зенита» очень трудной. Однако всё сложилось тяжелее, чем можно было предположить: петербуржцы потеряли двух игроков старта ещё в первом тайме и проиграли. Rusfootball.info оценивает участников рубки в Химках.
Шунин – 4.0. У Антона почти не было работы, но спасение после удара Дзюбы обеспечило ему вызов в сборную на ноябрьские матчи.
Соснин – 3.5, Рауш – 4.0. Динамовские фланги обороны были труднопроходимы для «Зенита», лишь в концовке Иванович расшатал ситуацию слева, но у Рауша есть неоспоримый аргумент в виде голевой подачи.
Хольмен – 3.5, Шуньич – 4.0. В прошлом матче с «Крыльями» Хохлов был вынужден закрывать центр обороны молодым Евгеньевым, но сегодня опытная легионерская пара действовала здорово, за исключением заключительной части встречи. Оголение зоны шведом едва не завершилось голом Дзюбы (спас как раз Тони), а Шуньича в концовке прилично отвозил Иванович. На счету Хольмена ещё нокдаун Кузяева.
Теттех – 3.0, Соу – 3.5. Теттех по традиции играл жёстко, нарвался на жёлтую, отчасти потому и был заменён на молодого Москвичёва. Соу как всегда действовал более конструктивно и заметно в атаке, хотя и у Теттеха была пара неплохих переводов на Соснина. В целом динамовские опорники отыграли всё же лучше соперников.
Жоаозиньо – 3.0, Панченко – 3.5, Кардозу – 3.0, Черных – 4.0. Динамовская атака провела не лучший матч: статистику ударов хозяева начали набивать сразу, а вот в опасные моменты свою активностью не конвертировали. Панченко выглядел лучше остальных: сегодня Кирилл был нацелен не только на удар, а раздавал и хорошие передачи, в том числе сделал подачу на убойный момент Черных. Фёдор тот самый момент смазал, не убедил на позиции центрафорварда, но уже после выхода Луценко забил победный гол.
Москвичёв – 3.0, Луценко – 3.5, Терехов – б/о. Выпустив Москвичёва, Хохлов обезопасил команду от уравнивания составов, но в концовке проблемы возникли. А вот Луценко действительно усилил игру своими напором и смелостью.
Лунёв – 3.0. К Андрею не может быть больших претензий, всё-таки момент с потерей контроля над мячом лишь повеселил публику, а сыграть на выходе в голевом эпизоде было проблематично из-за большого скопления игроков возле вратарской. Сэйвов Лунёв совершил достаточно, но все они вместе взятые впечатляют меньше, чем один шунинский.
Смольников – 3.0, Чернов – 3.0. Занятно, что Евгений в атаке выглядел заметнее Смольникова, который с этой точки зрения сыграл совсем невзрачно. С другой стороны, из-под Чернова в штрафную прилетела голевая подача Рауша. В общем, из-за относительного порядка в обороне меньше тройки ставить трудно, а больше – не за что.
Иванович – 4.5, Нету – 4.0. Несмотря на игру в меньшинстве, зенитовская пара центральных защитников почти не допустила опасных моментов – динамовцы били издали или не били вовсе. Бранислав в концовке показал себя настоящим лидером и капитаном – за 10 минут он на правой бровке сделал больше полезного, чем Смольников и Мак за всю игру. Мог вытащить для «Зенита» матч.
Краневиттер – 2.5, Маркизио – 2.5. Даже Геннадий Орлов признал, что и в равных составах «Зенит» проиграл центр поля. Можно кивать на то, что удары динамовцев не были опасными, но из один этих выстрелов из опорной зоны мог полететь удачнее, тогда бы к недостаткам аргентинца и итальянца отнеслись внимательнее. И если от Матиаса никто ничего особенного не ждёт, то Клаудио опечалил – весь его конструктивный арсенал ограничился поперечным пасом налево Чернову.
Мак – 2.5, Кузяев – 3.0, Дриусси – 2.0. Роберт менял фланги, но так ничем и не запомнился. В моих пометках его фамилия значится только по поводу голевого момента Черных, за которым словак не успел. Кузяева строго оценивать не хочется – похоже, Далер половину своего времени провёл в нокдауне.
Ну а смиренно уходящий в раздевалку Дриусси, сразу осознавший, что он учудил, в комментариях не требуется. Правда, я не совсем понял первую жёлтую карточку. Но даже если она несправедлива, это не давало Себу никакого права так подводить команду. Часто футболисты встают около мяча, не давая разыграть штрафной, тут в принципе можно и не давать жёлтую. Порой игроки сами специально бьют в ноги не успевшего отойти соперника. Дриусси же сам изо всех сил подбежал и целенаправленно прервал передачу – глупейшее удаление.
Дзюба – 3.0. Кажется, мы стали забывать, что Артём может играть и не блестяще. Сегодня центральные защитники «Динамо», особенно Шуньич, отлично действовали против главной звезды российского футбола. Свои моменты он всё же нашёл, но сначала затянул с ударом сам, а потом не смог пробить Шунина.
Шатов – 3.5, Оздоев – 3.0, Заболотный – б/о. Шатов в принципе вышел неплохо, учитывая, что команда играла в меньшинстве. В конце концов, это он вывел Дзюбу на несостоявшийся удар. Оздоев ничего особенно не сделал, но и не смотрелся хуже вышедших в старте опорников. Заболотный, как в Каспийске, своей крохой игрового времени не воспользовался. Интересно, продолжит ли Черчесов предпочитать прочного скамеечника Антона Чалову?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Динамо»
Шунин – 4.0. У Антона почти не было работы, но спасение после удара Дзюбы обеспечило ему вызов в сборную на ноябрьские матчи.
Соснин – 3.5, Рауш – 4.0. Динамовские фланги обороны были труднопроходимы для «Зенита», лишь в концовке Иванович расшатал ситуацию слева, но у Рауша есть неоспоримый аргумент в виде голевой подачи.
Хольмен – 3.5, Шуньич – 4.0. В прошлом матче с «Крыльями» Хохлов был вынужден закрывать центр обороны молодым Евгеньевым, но сегодня опытная легионерская пара действовала здорово, за исключением заключительной части встречи. Оголение зоны шведом едва не завершилось голом Дзюбы (спас как раз Тони), а Шуньича в концовке прилично отвозил Иванович. На счету Хольмена ещё нокдаун Кузяева.
Теттех – 3.0, Соу – 3.5. Теттех по традиции играл жёстко, нарвался на жёлтую, отчасти потому и был заменён на молодого Москвичёва. Соу как всегда действовал более конструктивно и заметно в атаке, хотя и у Теттеха была пара неплохих переводов на Соснина. В целом динамовские опорники отыграли всё же лучше соперников.
Жоаозиньо – 3.0, Панченко – 3.5, Кардозу – 3.0, Черных – 4.0. Динамовская атака провела не лучший матч: статистику ударов хозяева начали набивать сразу, а вот в опасные моменты свою активностью не конвертировали. Панченко выглядел лучше остальных: сегодня Кирилл был нацелен не только на удар, а раздавал и хорошие передачи, в том числе сделал подачу на убойный момент Черных. Фёдор тот самый момент смазал, не убедил на позиции центрафорварда, но уже после выхода Луценко забил победный гол.
Москвичёв – 3.0, Луценко – 3.5, Терехов – б/о. Выпустив Москвичёва, Хохлов обезопасил команду от уравнивания составов, но в концовке проблемы возникли. А вот Луценко действительно усилил игру своими напором и смелостью.
«Зенит»
Лунёв – 3.0. К Андрею не может быть больших претензий, всё-таки момент с потерей контроля над мячом лишь повеселил публику, а сыграть на выходе в голевом эпизоде было проблематично из-за большого скопления игроков возле вратарской. Сэйвов Лунёв совершил достаточно, но все они вместе взятые впечатляют меньше, чем один шунинский.
Лунев ? pic.twitter.com/cjRWsKiaO7— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 21, 2018
Смольников – 3.0, Чернов – 3.0. Занятно, что Евгений в атаке выглядел заметнее Смольникова, который с этой точки зрения сыграл совсем невзрачно. С другой стороны, из-под Чернова в штрафную прилетела голевая подача Рауша. В общем, из-за относительного порядка в обороне меньше тройки ставить трудно, а больше – не за что.
Иванович – 4.5, Нету – 4.0. Несмотря на игру в меньшинстве, зенитовская пара центральных защитников почти не допустила опасных моментов – динамовцы били издали или не били вовсе. Бранислав в концовке показал себя настоящим лидером и капитаном – за 10 минут он на правой бровке сделал больше полезного, чем Смольников и Мак за всю игру. Мог вытащить для «Зенита» матч.
Краневиттер – 2.5, Маркизио – 2.5. Даже Геннадий Орлов признал, что и в равных составах «Зенит» проиграл центр поля. Можно кивать на то, что удары динамовцев не были опасными, но из один этих выстрелов из опорной зоны мог полететь удачнее, тогда бы к недостаткам аргентинца и итальянца отнеслись внимательнее. И если от Матиаса никто ничего особенного не ждёт, то Клаудио опечалил – весь его конструктивный арсенал ограничился поперечным пасом налево Чернову.
Мак – 2.5, Кузяев – 3.0, Дриусси – 2.0. Роберт менял фланги, но так ничем и не запомнился. В моих пометках его фамилия значится только по поводу голевого момента Черных, за которым словак не успел. Кузяева строго оценивать не хочется – похоже, Далер половину своего времени провёл в нокдауне.
Ну а смиренно уходящий в раздевалку Дриусси, сразу осознавший, что он учудил, в комментариях не требуется. Правда, я не совсем понял первую жёлтую карточку. Но даже если она несправедлива, это не давало Себу никакого права так подводить команду. Часто футболисты встают около мяча, не давая разыграть штрафной, тут в принципе можно и не давать жёлтую. Порой игроки сами специально бьют в ноги не успевшего отойти соперника. Дриусси же сам изо всех сил подбежал и целенаправленно прервал передачу – глупейшее удаление.
Дзюба – 3.0. Кажется, мы стали забывать, что Артём может играть и не блестяще. Сегодня центральные защитники «Динамо», особенно Шуньич, отлично действовали против главной звезды российского футбола. Свои моменты он всё же нашёл, но сначала затянул с ударом сам, а потом не смог пробить Шунина.
Шатов – 3.5, Оздоев – 3.0, Заболотный – б/о. Шатов в принципе вышел неплохо, учитывая, что команда играла в меньшинстве. В конце концов, это он вывел Дзюбу на несостоявшийся удар. Оздоев ничего особенно не сделал, но и не смотрелся хуже вышедших в старте опорников. Заболотный, как в Каспийске, своей крохой игрового времени не воспользовался. Интересно, продолжит ли Черчесов предпочитать прочного скамеечника Антона Чалову?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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