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Массимо Каррера повторил антирекорд "Спартака"

"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд.

По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 18:52
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18
(8)
#18  nedva  Russia (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serg.mixaylow
Следующий тур будет определяющим... Проигрыш татарам Карера не перенесет...

Да не надо ждать следующего, дайте игрокам вздохнуть с другим тренером.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#17  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 19:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Realist2000
Похоже,пока этот бездарь будет хозяином команды,ничего хорошего ждать не приходится.


покупателей на Спартак тоже нет.
Авен слился ещё в 16 году.
.

Свинарники нынче не котируются. grinning grinning
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#16  serg.mixaylow  железногорск курская область (Сегодня, 19:32)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Следующий тур будет определяющим... Проигрыш татарам Карера не перенесет...


--------------------
Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
#15  Миша Люберцы   (Сегодня, 19:31)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Похоже,пока этот бездарь будет хозяином команды,ничего хорошего ждать не приходится. Каррера в очередной раз подтвердил,что он не тренер. Столько просрать за календарный год не удавалось еще ни одному тренеру в истории. Даже в 1976 году,когда команда вылетела - тогда команда не показывала результаты,но играла в футбол. То,что мы видим на поле сейчас - футболом назвать нельзя!!!! И в этом виноват только каррера! К сожалению,второго Константина Ивановича нет. Почему-то кажется,что в данной ситуации может спасти только уход федуна. А команду тренировать должен Писарев - у него получится(даже пляжную команду он научил комбинировать на поле,что сейчас без него пляжники разучились делать).

Дело вовсе не в Каррере, в Спартаке играть ... некому . Я здесь заепся - повторять, что приди в Спартак тот же Мауриньи или Гвардиола и чему он может научит Кутепова или Комбарова с Боккети , если их уровень - сборная водокачки. Если их не научили играть в детско - юношеской школе, то чему их можно научить сейчас ? Это делается в юношеском возрасте. Разгонять надо всех начиная с Федуна. Накуя было покупать Спартак, чтобы на поле выходили : Кутепов, Ещенко, Боккети, Попов? Нет ни у кого ни желания , ни мастерства, да и весь спорт захватили брокерские конторы, смотреть по тв это одно, а посмотри , как играть стали все гранды европейского футбола ? Посмотри, как играет Спартак 2 , на выезде выигрывает, а дома всем аутсайдерам - сливает. С этого года , хер чего отгадаешь, ни в хоккее, ни в футболе, ни в КХЛ ни в НХЛ, всё подмяли под себя брокерские конторы , теперь и молодняк играет во всех договорняках. На каждом углу по 2 конторы : Фонбеты,Лиги Ставок и прочея херетень...Где большие деньги, там - большие афёры...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Похоже,пока этот бездарь будет хозяином команды,ничего хорошего ждать не приходится.


покупателей на Спартак тоже нет.
Авен слился ещё в 16 году.
.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  олегн  нижний новгород (Сегодня, 19:23)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
Правильно , дело не в тренере и игроках - всё дело в ФЕДУНЕ
Регистрация: 10.11.2013 [жалоба]
#12  колокольчик  москва (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Он просто издевается и хочет увольнения с выплатой неустойки, а федун будет терпеть и отмалчиваться


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#11  Realist2000   (Сегодня, 19:12)
  • +1
  •  (7)

Похоже,пока этот бездарь будет хозяином команды,ничего хорошего ждать не приходится. Каррера в очередной раз подтвердил,что он не тренер. Столько просрать за календарный год не удавалось еще ни одному тренеру в истории. Даже в 1976 году,когда команда вылетела - тогда команда не показывала результаты,но играла в футбол. То,что мы видим на поле сейчас - футболом назвать нельзя!!!! И в этом виноват только каррера! К сожалению,второго Константина Ивановича нет. Почему-то кажется,что в данной ситуации может спасти только уход федуна. А команду тренировать должен Писарев - у него получится(даже пляжную команду он научил комбинировать на поле,что сейчас без него пляжники разучились делать).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#10  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (6)

Этот проигрыш полностью на совести Карреры..

anonymous,
ZeArt83,
Зенит тоже порадовал сегодня.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#9  Александр  Тверь (Сегодня, 19:10)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАКА БОЛЬШЕ НЕТ. Футболисты Спартак убили.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#8  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:06)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
И это в матче с традиционным поставщиком очков.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#7  kuzz  Москва (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос в другом побьёт ли рекорд терпимости Федунишки, многие сломались раньше. А тут вроде из безтрофеича в уважаемые люди вывел, можно и терпилой побыть )))
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 19:04)
  • -3
  •  (9)

толи ещё будет, 7-0 уже было, теперь и новый рекорд, Спартак не перестаёт радовать

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Скалу за три поражения на своем поле уволили, пора и Карреру в отставку!!! окончательно ясно, что он самостоятельно ни на что не способен!!! незамедлительно в отставку!!!

и ставить Панова!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 18:59)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Скалу за три поражения на своем поле уволили, пора и Карреру в отставку!!! окончательно ясно, что он самостоятельно ни на что не способен!!! незамедлительно в отставку!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Tokio581   (Сегодня, 18:58)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вперед! К новым рекордам!!!
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 18:55)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Не надо печалиться, еще всё впереди!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  ZeArt83   (Сегодня, 18:54)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нужно идти дальше ставить новые рекорды joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:54)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
В следующем матче "постараются" установит новый АНТИрекорд. Только это может быть уже при пустых трибунах.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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