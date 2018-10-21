Массимо Каррера повторил антирекорд "Спартака"

"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд.По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.