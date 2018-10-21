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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера повторил антирекорд "Спартака"
"Спартак", уступив "Арсеналу" (2:3), потерпел третье домашнее поражение подряд в премьер-лиге. Красно-белые повторили клубный антирекорд.
По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.
"Спорт-Экспресс"
По три встречи подряд спартаковцы проигрывали в 1995 году, когда главным тренером был Олег Романцев, и в сезоне-2004, когда командой руководил Невио Скала.
"Спорт-Экспресс"
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