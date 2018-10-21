Массимо Каррера: сегодня я провалился

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, не "сливают" ли его игроки.- Это то, о чем я сказал ранее. Побеждаешь не потому, что ты "Спартак". Побеждаешь ты тогда, когда на поле показываешь, что ты "Спартак".- У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках - вот что меня волнует больше всего. Мы все отрабатываем на тренировках!- Сегодня я провалился.- Игнатов - полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Он качественный игрок.- Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно - как ты это делаешь.- У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков.