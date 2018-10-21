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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: сегодня я провалился
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, не "сливают" ли его игроки.
- У вас не было ощущения, что команда не очень то и хотела победить?
- Это то, о чем я сказал ранее. Побеждаешь не потому, что ты "Спартак". Побеждаешь ты тогда, когда на поле показываешь, что ты "Спартак".
- Вас не плавят игроки?
- У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках - вот что меня волнует больше всего. Мы все отрабатываем на тренировках!
- Перед игрой сказали, что ваша цель - убедить Федуна результатом.
- Сегодня я провалился.
- Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?
- Игнатов - полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Он качественный игрок.
- Это тупик или вы все еще также позитивны, как и раньше? И как решать все проблемы в коллективе?
- Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно - как ты это делаешь.
- Может, надо с болельщиками встретиться?
- У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков.
Rusfootball.info
- У вас не было ощущения, что команда не очень то и хотела победить?
- Это то, о чем я сказал ранее. Побеждаешь не потому, что ты "Спартак". Побеждаешь ты тогда, когда на поле показываешь, что ты "Спартак".
- Вас не плавят игроки?
- У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках - вот что меня волнует больше всего. Мы все отрабатываем на тренировках!
- Перед игрой сказали, что ваша цель - убедить Федуна результатом.
- Сегодня я провалился.
- Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?
- Игнатов - полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Он качественный игрок.
- Это тупик или вы все еще также позитивны, как и раньше? И как решать все проблемы в коллективе?
- Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно - как ты это делаешь.
- Может, надо с болельщиками встретиться?
- У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков.
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