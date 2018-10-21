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Массимо Каррера: сегодня я провалился

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, не "сливают" ли его игроки.

- У вас не было ощущения, что команда не очень то и хотела победить?

- Это то, о чем я сказал ранее. Побеждаешь не потому, что ты "Спартак". Побеждаешь ты тогда, когда на поле показываешь, что ты "Спартак".

- Вас не плавят игроки?

- У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках - вот что меня волнует больше всего. Мы все отрабатываем на тренировках!

- Перед игрой сказали, что ваша цель - убедить Федуна результатом.

- Сегодня я провалился.

- Почему же вы выпускаете спасать игру 18-летних пацанов?

- Игнатов - полузащитник, я выбрал его. Когда он выходит, выполняет мою установку. Он качественный игрок.

- Это тупик или вы все еще также позитивны, как и раньше? И как решать все проблемы в коллективе?

- Я всегда позитивен. Бывало и хуже у меня. Надо работать и думать, как решить все проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно - как ты это делаешь.

- Может, надо с болельщиками встретиться?

- У меня с этим нет проблем. Никогда не прятался от болельщиков.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:41
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(3)
#8  АРА  г.Пермь (Сегодня, 19:58)
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online

Глушаков придёт на выручку,пора обиды забыть!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты провалился, когда возомнил себя тренером, уволив Пилипчука.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:55)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, Массимо, мы давно провалились, только этот провал все глубже и глубже.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 19:53)
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Болеет за:
«Зенит»
я провалился

Невозможно, по всем законом науки, быть наверху, если ты в составе днищенской команды.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  nedva  Russia (Сегодня, 19:48)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Провалился- это слишком слабо сказано. Правильно сказать Обосрался. И не сегодня, а начиная с прошлого мая. И это хронический понос!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:48)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Их там всех - через БОРЩ зомбируют что ли? Гы smile

Не , ну всегда можно просрать... но зачем столько ПАФОСА?


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Макс Александрович  SEPULTURA (Сегодня, 19:46)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Физрук окончательно теряет контроль
Регистрация: 17.02.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:45)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Побеждаешь не потому, что ты "Спартак". Побеждаешь ты тогда, когда на поле показываешь, что ты "Спартак"

Видите? никто так не скажет в чемпе России! Побеждаешь не потому, что ты - (Зенит, ЦСКА, Локо...). Это ощущение - собственной исключительности. Присуще классическим СЕКТАМ.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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