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"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поддержал Массимо Карреру, который был уволен сегодня с поста главного тренера красно-белых.

"Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время..., - написал Калиниченко в Твиттере. - А тренеру спасибо за все! И самое главное - за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!" - написал Калиниченко.

Твиттер Максима Калиниченко
Теги: Калиниченко Спартак Каррера
Сегодня, 12:32
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13
(5)
#13  serg17   (Сегодня, 13:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
эти ибланы и следующего сольют
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#12  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 12:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
Спасибо, Массимо, за чемпионство и бронзу, с ТАКИМ составом никто бы большего не достиг. Порядочный человек, думаю еще услышим о нем.

С каким это "ТАКИМ" составом?! У кого из конкурентов (кроме Зенита) состав лучше чем у Спартака?! Да, всегда хочется усиления но по составу никакой трагедии, как например у ЦСКА перед началом сезона, нет! Но ЦСКА выше в таблице и показывает игру!!! В Спартаке же за 11 туров чемпионата + ЛЕ + кубок + отбор к ЛЧ стартовый состав ни разу не повторился, постоянно какие то изменения! Кроме того необоснованная ставка на неопытную молодежь...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#11  Карабас-Барабас   (Сегодня, 12:53)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен с Калиничинко.. Терпелки - не хватает у мясных.. Мне их молодняк нравился.. реально. Завидовал по хорошему...Сейчас вернётся всё к трансферам, баблу и увольнениям.. лет так на 15 )
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 12:52)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: JaapStam
Из Спартака иностранные специалисты "плохо не уходят", жду Массимо в топ клубе.

Швейцарец обиделся , Спал рассмеялся. Скала содил огурцы на фазенде и тоже молчал. И лишь пинкам изгнанный прямо со стадиона Эмери, светился от счастья прихлебывая солнечный борщец в ПСЖ.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:47)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Барселона»
Спасибо, Массимо, за чемпионство и бронзу, с ТАКИМ составом никто бы большего не достиг. Порядочный человек, думаю еще услышим о нем.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#8  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 12:47)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
как как... На опыте

зря вчера карера признался что виноват в проигрыше ! надо было всё на опг ромашка валить !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#7  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 12:45)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Из Спартака иностранные специалисты "плохо не уходят", жду Массимо в топ клубе.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:40)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на кого спихивать вину было? Водилы автобуса нет, китайца с иголками нет. Поварихи тоже нет, хотя потом она вернулась. Диктора стадиона. и того умудрились выгнать.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотришь, Макс, посмотришь, у свиней за этим дело не станет


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  safonas   (Сегодня, 12:38)
  • +1
  •  (5)

все по делу Макс сказал


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:36)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Так и есть, правда в твоих словах Максим.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  Ville  СПб (Сегодня, 12:36)
  • +1
  •  (5)
online

как как... На опыте smiley


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#1  Директор   (Сегодня, 12:35)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так же как и предыдущего, так же как и Эмери...дорога накатана.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
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