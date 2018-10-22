"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поддержал Массимо Карреру, который был уволен сегодня с поста главного тренера красно-белых."Все-таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время..., - написал Калиниченко в Твиттере. - А тренеру спасибо за все! И самое главное - за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!" - написал Калиниченко.