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Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать?

Доктор Лю Хуншэнь прокомментировал увольнение из "Спартака" тренера Массимо Карреры.

Лю работал в "Спартаке" с 2004 по 2017-й год.

"После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с "Арсеналом" – это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала.

Думаю, это правильное решение для клуба. Неожиданностью для меня это не стало", - цитирует Хуншэня Sport24.ru.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:13
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(6)
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#32  zenitchik123   (Сегодня, 17:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Видать, его рецепты простаивают, срок хранения на исходе, а востребованы только в спартаке, где процветал его бизнес, пока Каррера не выгнал.
вернут специально для Ерёмы...его клиент
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#31  Blessing  Спб (Сегодня, 17:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
ну так приютите,человек работать хочет

У него другой профиль, у нас икрой потчуют, а он помёт проповедует, разорится. Ему надо с вами договариваться, 15 лет стажа в свинарне, родной уже.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#30  Frankenstein   (Сегодня, 17:50)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Видать, его рецепты простаивают, срок хранения на исходе, а востребованы только в спартаке, где процветал его бизнес, пока Каррера не выгнал.

ну так приютите,человек работать хочет
Цитата: Blessing
Заинтересованное лицо.

однозначно smirk
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#29  Blessing  Спб (Сегодня, 17:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Вот и доктор Пилюлькин высказал свое мнение,шапито...

Видать, его рецепты простаивают, срок хранения на исходе, а востребованы только в спартаке, где процветал его бизнес, пока Каррера не выгнал.
Заинтересованное лицо. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#28  Frankenstein   (Сегодня, 17:42)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и доктор Пилюлькин высказал свое мнение,шапито...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#27  Vitaliy Kadef   (Сегодня, 17:08)
  • -2
  •  (2)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k .info
Регистрация: 22.10.2018 [жалоба]
#26  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 17:07)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Цитата: Алексей_Новгород
Теперь каждый бывший работник Спартака будет тут говно лить на человека, приведшего команду к чемпионству?

На багаже Аленичева...

глупыш, если у аленя такой классный багаж, то почему он им сам ни разу не воспользовался?)) Арсенал, а теперь и Енисей, подтвердят уровень.

еще один хороший врач стал тренером))))
Интересно, Каррера ему хоть раз советовал как лечить и давал оценку его квалификации, если игроки восстанавливались не так быстро как хотел тренер?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#25  Конек   (Сегодня, 16:54)
  • -3
  •  (11)

Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Алексей_Новгород
Теперь каждый бывший работник Спартака будет тут говно лить на человека, приведшего команду к чемпионству?

Привёл не он,а чемоданы Федуна.

все верно чемпионство спартака случайное и пованивает грязными нефтяными бабками, в еврокубках истинный уровень спартака виден сразу
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#24  cska1971  Москва (Сегодня, 16:53)
  • +4
  •  (8)

EMDM,
А тренер Аленичев - это кто?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#23  EMDM   (Сегодня, 16:48)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Алексей_Новгород
Теперь каждый бывший работник Спартака будет тут говно лить на человека, приведшего команду к чемпионству?

На багаже Аленичева...
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#22  Поло   (Сегодня, 16:46)
  • +5
  •  (5)
online

Сибирячок,
тебе хоть за сто может быть, но то, что вы со Старым Спартачом из одной палаты бежали, видно невооруженным глазом!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#21  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей_Новгород
Теперь каждый бывший работник Спартака будет тут говно лить на человека, приведшего команду к чемпионству?

Привёл не он,а чемоданы Федуна.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#20  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:42)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?

Моразм крепчает у тебя

Тогда иди на<!--filter:<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->

вот и определились что детсадовец из сибири

Да на херу я вертел и тебя и твою собаку.

Успокойся не плачь могу чупа чупс дать
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 16:40)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?

Моразм крепчает у тебя

Тогда иди на<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter-->

вот и определились что детсадовец из сибири

Да на херу я вертел и тебя и твою собаку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?

Моразм крепчает у тебя

Тогда иди на<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->

вот и определились что детсадовец из сибири
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 16:37)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?

Моразм крепчает у тебя

Тогда иди навырезано-->вырезано
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

Да все мы знаем что это за золото. Не позорьтесь.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#15  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?

Моразм крепчает у тебя
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 16:35)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gotikaoleg
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно

может пари заключим о возрасте, дитёныш?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 16:34)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Конек
и какашками кормить

Это никакие не какашки , обижаете доктора Лю. Результат превыше всего!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:34)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?

Ну постарше тебя это точно
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 16:33)
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gotikaoleg
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси

а на следующий год вылет? Это сильный тренер? Тебе сколько лет?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Gotikaoleg   (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Золото - слабый? на след год бронза - слабый? Вот эксперт доктор ЛЮси
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#9  колокольчик  москва (Сегодня, 16:30)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Поло
Зато с доктором Лю мы с 2004 по 2017 год стабильно ели знаменитое дер.мо! Вот это профессионал!

С доктором Лю мы стали чемпионами, а ротация игроков у Карреры доходила до мании, почему-то никто, кроме Зобнина, не выдерживал нагрузок. Это странно.


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#8  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:27)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дайте шанс Валере! Я вас умоляю!


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#7  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 16:23)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
пошла старинная кб-потеха --плюнь в уволенного тренера


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#6  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 16:20)
  • +2
  •  (4)
online

Да чтоб ты завтракал в одной кафешке с Кокошей и Мамаевым.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
#5  Конек   (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Lana Del Andrey
Просто нужно было перед игрой уринотерапией ребят накачивать laughing Метода доктора ЛЮ joy

и какашками кормить laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:16)
  • +4
  •  (8)

Во - и его возвращайте, раз пошла такая пьянка.

И водилу, и повариху и сватью бабу бабариху. Чистка не задалась.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:16)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Просто нужно было перед игрой уринотерапией ребят накачивать laughing Метода доктора ЛЮ joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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