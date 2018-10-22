Денис Глушаков: хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил Массимо Карреру, который был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба."Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него всё будет хорошо!" — написал Глушаков.