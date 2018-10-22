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Денис Глушаков: хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил Массимо Карреру, который был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба.

"Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него всё будет хорошо!" — написал Глушаков.

Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 23:11
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3
(1)
#3  trent   (Сегодня, 23:25)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
лицемер куев...ссыкотно было всё в глаза сказать?


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 23:20)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А дочь Карреры этому кондому написала в ответ: Ты серьёзно?
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  G15   (Сегодня, 23:12)
  • -1
  •  (5)

Научили манерам? Похвально, далеко до идеала, но для свиньи похвально...
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
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