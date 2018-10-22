Андрей Ещенко: спасибо за всё, Массимо, я всегда ценил наши взаимоотношения

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пожелал удачи Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку."Спасибо за всё, Массимо. Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем", — написал Ещенко.