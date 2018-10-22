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Андрей Ещенко: спасибо за всё, Массимо, я всегда ценил наши взаимоотношения

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пожелал удачи Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку.

"Спасибо за всё, Массимо. Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем", — написал Ещенко.

Теги: Ещенко Каррера Спартак
Сегодня, 23:13
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#2  MIG  Piter (Сегодня, 23:25)
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жаль, что столь адекватный человек, как Массимо, покидает наш чемпионат.
его приятно слушать, на него приятно было смотреть, Спартак при нем иногда был очень грозен
удачи ему!


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:17)
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Ладушки-ладушки!
Где были? У бабушки!
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Грядет великое импортозамещение! joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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