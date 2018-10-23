"Этот человек осуществил мою детскую мечту" Александр Ломовицкий высказался о Каррере

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий опубликовал совместную фотографию с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой."Этот Человек осуществил мою детскую мечту. Спасибо вам большое, Мистер. Спасибо за все и удачи !!!" - написал Ломовицкий.