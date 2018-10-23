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"Этот человек осуществил мою детскую мечту" Александр Ломовицкий высказался о Каррере

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий опубликовал совместную фотографию с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

"Этот Человек осуществил мою детскую мечту. Спасибо вам большое, Мистер. Спасибо за все и удачи !!!" - написал Ломовицкий.

Теги: Ломовицкий Каррера Спартак
Сегодня, 20:34
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7
(4)
#7  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 22:09)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Александр Мишу,
Пошёл на*уй, чмо недоношенное !


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#6  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 21:54)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера от бессилия схватился в оправдание за молодеж, только ума у его не хватило что выпускать их можно в конце матча когда игра сделана, а не в начале матча или как замену для перелома игры в свою пользу, все персонажи кроме Рассказова и близко к основе не готовы, Ломовицкий самый худший из них.

Цитата: Paolo_Di_Canio
Лишь бы пацанов новые спецы не похерели.

Цитата: Paolo_Di_Canio
Лишь бы пацанов новые спецы не похерели.


Пацанов надо фильтровать по мастерству, таких как Ломовицкий и похерить можно.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  zloy   (Сегодня, 21:01)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
Своей убогой и тупой игрой ты его и угробил, ну ноги то точно приложил
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#4  zeracool  москва (Сегодня, 20:53)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если сравнивать рассказова игнатого и ломовицкого..то этот самый слабый..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#3  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 20:46)
  • +3
  •  (3)

От работы всей системы клуба это зависит, а не только от тренера.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:45)
  • -3
  •  (3)

Paolo_Di_Canio,
все завист от тренера ,которого они возьмут
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Paolo_Di_Canio   (Сегодня, 20:40)
  • +2
  •  (6)

Лишь бы пацанов новые спецы не похерели.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
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