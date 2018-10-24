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Бенедикт Хеведес стал отцом

В семье немецкого защитника "Локомотива" Бенедикта Хеведеса и его супруги Лизы родился сын.

"Фотография стоит тысячи слов. Добро пожаловать в этот мир, Бас Антониус Хеведес!" - написал Хеведес в Твиттере.


Теги: Локомотив Хеведес
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