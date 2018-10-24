Бенедикт Хеведес стал отцом

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. A picture is worth a thousand words.



Herzlich Willkommen auf der Welt,

Bas Antonius H?wedes! #ProudDad#HappyFamily #Thankful ??



F?r die Statistiker: Geboren am Samstag, 20.10. um 15.13h in D?sseldorf. Gewicht: 2980gramm, Gr?sse 48cm. pic.twitter.com/pTfKFCGCNd — Benedikt H?wedes (@BeneHoewedes) October 24, 2018

В семье немецкого защитника "Локомотива" Бенедикта Хеведеса и его супруги Лизы родился сын."Фотография стоит тысячи слов. Добро пожаловать в этот мир, Бас Антониус Хеведес!" - написал Хеведес в Твиттере.