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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: Глушаков с помощью журналиста Рабинера готовил переворот в "Спартаке"
В апреле 2018 года известный спортивный журналист Игорь Рабинер пишет статью "Красно-белый разлом". В ней Рабинер яростно критикует главного тренера "Спартака" Массимо Карреру и его методы, жалуется, что футболистов на тренировках излишне "нагружают штангой" – заставляют качать ноги на тренажерах. И вообще - в команде развал, а Каррера – потерял управление.
По информации источника, вдохновил Рабинера на этот материал Денис Глушаков. Рабинер - давний критик "Спартака", автор книги "Как убивали "Спартак", он вообще очень остро относится к положению дел в команде. Этот человек - идеальный кандидат в команду мечты Дениса Глушакова. Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах.
Итальянец узнает об утечке и вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими. Дениса начинают поддерживать ассистент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий. Пилипчука преследует цель стать новым главным тренером "Спартака", а Дворецкий хочет занять пост пресс-аташе. Втроем они начинают копать против Карреры и, далее - пытаться подбить других игроков на бунт.
Заговор Дениса Глушакова кончается печально - Массимо обо всем узнает, поднимает скандал, Глушакова отстраняют, Пилипчука и Дворецкого увольняют. Дениса тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого. Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в сезоне не выпустили.
В новом сезоне были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело.
Телеграм-канал "Мутко против"
По информации источника, вдохновил Рабинера на этот материал Денис Глушаков. Рабинер - давний критик "Спартака", автор книги "Как убивали "Спартак", он вообще очень остро относится к положению дел в команде. Этот человек - идеальный кандидат в команду мечты Дениса Глушакова. Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах.
Итальянец узнает об утечке и вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими. Дениса начинают поддерживать ассистент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий. Пилипчука преследует цель стать новым главным тренером "Спартака", а Дворецкий хочет занять пост пресс-аташе. Втроем они начинают копать против Карреры и, далее - пытаться подбить других игроков на бунт.
Заговор Дениса Глушакова кончается печально - Массимо обо всем узнает, поднимает скандал, Глушакова отстраняют, Пилипчука и Дворецкого увольняют. Дениса тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого. Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в сезоне не выпустили.
В новом сезоне были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело.
Телеграм-канал "Мутко против"
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