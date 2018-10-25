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Источник: Глушаков с помощью журналиста Рабинера готовил переворот в "Спартаке"

В апреле 2018 года известный спортивный журналист Игорь Рабинер пишет статью "Красно-белый разлом". В ней Рабинер яростно критикует главного тренера "Спартака" Массимо Карреру и его методы, жалуется, что футболистов на тренировках излишне "нагружают штангой" – заставляют качать ноги на тренажерах. И вообще - в команде развал, а Каррера – потерял управление.

По информации источника, вдохновил Рабинера на этот материал Денис Глушаков. Рабинер - давний критик "Спартака", автор книги "Как убивали "Спартак", он вообще очень остро относится к положению дел в команде. Этот человек - идеальный кандидат в команду мечты Дениса Глушакова. Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах.

Итальянец узнает об утечке и вскоре отношения между Каррерой и Глушаковым становятся совсем плохими. Дениса начинают поддерживать ассистент Карреры Роман Пилипчук и переводчик Глеб Дворецкий. Пилипчука преследует цель стать новым главным тренером "Спартака", а Дворецкий хочет занять пост пресс-аташе. Втроем они начинают копать против Карреры и, далее - пытаться подбить других игроков на бунт.

Заговор Дениса Глушакова кончается печально - Массимо обо всем узнает, поднимает скандал, Глушакова отстраняют, Пилипчука и Дворецкого увольняют. Дениса тоже хотели выгнать, но у него долгосрочный контракт, это очень сложно и слишком дорого. Прощаться с ним не стали, но и на поле больше в сезоне не выпустили.

В новом сезоне были попытки наладить взаимоотношения, но, ни к чему хорошему это не привело.

Телеграм-канал "Мутко против"
Теги: Спартак Глушаков Рабинер Каррера Пилипчук
Сегодня, 12:27
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#12  Koman4  Приморье (Сегодня, 12:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не статья а прям краткое содержание детектива!)))))
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#11  Батька   (Сегодня, 12:47)
  • +1
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online

долбоеб этот Глушаков, честное слово ... играй мля не хочу зарплата капает некуевая ...выкладывайся, паши, бери трофеи ... осталось то играть пару лет (возраст уже) больше шанса то может и не будет (кубок мог взять нех делать + чемпионство по весне слили ... Локо очки терял изрядно .... тоже если бы прошли более менее стабильно оформили бы золото, соперники были проходимые ...) ...нет мля надо интриги плести, тренера менять, сливать игры, позорится ... обосраться на всю страну !!
Идиот, что еще сказать ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#10  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
довольно распространенная порода среди журналюг - желтобрюхий доходяг, любимое занятие - инстинктивный поиск помоев в обитаемом ареале. Увы, ничего интересного для научного исследования!
О Глушаке что-то писать - себя унижать.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#9  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дворецкий хочет занять пост пресс-аташе.

как в детективах: Убийца - дворецкий
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#8  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 12:39)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Особенно в статье понравилась вот эта цитата: "Футболист, решив провернуть пару интриг, начинает использовать Рабинера в своих интересах."

:-))))))). Прям краткое содержание предыдущих серий дешёвого сериала.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:37)
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  •  (4)
online

кино ! срочно бежать в русфонд
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:36)
  • +2
  •  (6)

Евреи, кругом одни евреи(с). И негры , господа. Пропала Русь, ушла с молотка с легкой и волосатой руки. Кота повязали за разжигание расовой ненависти. У нас на планете уже нет национальностей, ты кот отстали от жизни. Разве?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  SPV 77  Брянск (Сегодня, 12:36)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте еще всякой хрени и побольше о бедном святом Каррере и дьяволе Глушакове
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#4  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 12:35)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
C не только с помощью рабинера ещё цру, моссада и Ещенко конечно. И ещё Кеннеди он того.... тоже готовил.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:33)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Два г*нд*на


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  Roganov   (Сегодня, 12:33)
  • +1
  •  (5)
online

Тайное рано или поздно становится явным. Небось ещё и бабки у дениски брал за свою письню.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:30)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то много Рабинера в последнее время в СМИ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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