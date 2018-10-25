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Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Олега Кононова в "Спартак".

"В настоящий момент Олег Георгиевич готовит команду к предстоящей игре с "Оренбургом". Об его уходе мне ничего не известно", – сказал Аджоев.

"Спорт день за днем"
Теги: Аджоев Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 15:21
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#4  Denis Sabor   (Сегодня, 16:24)
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Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - Bets2k.com
Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 16:00)
  • +1
  •  (1)

Гурам думает с кого лучше деньги сорвать из-за контракта
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:44)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
а подойти спросить у Кононова, не судьба или мозгов не хватает??
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 15:29)
  • +2
  •  (4)
online

smile

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что Миодраг Божович возглавит команду.

"Нет, это не так", - цитирует Аджоева

laughing и через день назначили ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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