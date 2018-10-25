Гурам Аджоев: Кононов готовит команду к предстоящему матчу. Об его уходе мне ничего не известно

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Олега Кононова в "Спартак"."В настоящий момент Олег Георгиевич готовит команду к предстоящей игре с "Оренбургом". Об его уходе мне ничего не известно", – сказал Аджоев.