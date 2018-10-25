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Пострадавший болельщик ЦСКА рассказал об аварии в римском метро

Болельщик ЦСКА Денис Сагдиев, один из пострадавших в аварии в римском метро перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" (0:3), рассказал о происшествии.

"Я попал в эту историю на эскалаторе. Рваная рана правой ступни. Скорая приехала примерно через 25-30 минут, отвезли в бесплатную клинику, зашили рану, сделали укол от столбняка, про деньги никто не спрашивал. Приехал сотрудник консульства Константин, он же отвёз примерно в два ночи в гостиницу. От имени всех пострадавших хочу поблагодарить ребят из консульства, которые были с нами и очень помогли. На матче я, естественно, не был.

Из пострадавших всех по именам не знаю. Завтра выписывают Станислава Назарова и Александра. Остаётся парень, у которого спасают ступню, девушка с переломами ног и ещё один болельщик, но про него не знаю ничего, кроме того, что он тяжёлый", — поведал Сагдиев.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:23
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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