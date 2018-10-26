Сергей Веденеев: у "Зенита" возникнут серьезные проблемы в матче с "Крыльями"

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев считает, что в предстоящей встрече РПЛ петербургский клуб не сможет обыграть "Крылья Советов"."Зенит" сейчас притормаживает. Плотный календарь, необходимость ротации, утомление — всё это сказывается на игре и в итоге повлияет на результат. И особенно будут эти проблемы видны на фоне полновесного недельного цикла подготовки соперника конкретно к "Зениту".Несложная, в общем-то, стоит задача перед «Крыльями» — вовремя прибегать в свою штрафную площадку, чтобы не пропустить гол. Тем более что скорости у "Зенита" сейчас не те, что в начале сезона. Боюсь, у питерцев возникнут серьезные проблемы в Самаре", - сказал Веденеев.