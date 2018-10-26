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Сергей Веденеев: у "Зенита" возникнут серьезные проблемы в матче с "Крыльями"

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев считает, что в предстоящей встрече РПЛ петербургский клуб не сможет обыграть "Крылья Советов".

"Зенит" сейчас притормаживает. Плотный календарь, необходимость ротации, утомление — всё это сказывается на игре и в итоге повлияет на результат. И особенно будут эти проблемы видны на фоне полновесного недельного цикла подготовки соперника конкретно к "Зениту".

Несложная, в общем-то, стоит задача перед «Крыльями» — вовремя прибегать в свою штрафную площадку, чтобы не пропустить гол. Тем более что скорости у "Зенита" сейчас не те, что в начале сезона. Боюсь, у питерцев возникнут серьезные проблемы в Самаре", - сказал Веденеев.

"Спорт уик-энд"
Теги: Веденеев Зенит Крылья Советов
Сегодня, 12:16
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(1)
#4  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да не факт...решить проблему потерь мяча в центре, все будет. Проблема растет от перевода Кузяева на позицию второго опорника 4-2-3-1, Маркизио пока не тянет, поэтому фолы и потери, Дриусси не будет...и Набиуллин как правый защитник слаб, еще хуже чем Смольников. Джорджевича нужно возвращать.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Плохой анализ, Крылья лягут. Просто Веденеев совсем уж Зенит ни в копейку не ставит. Что значит "устали"? Кузяев вон вчерась в конце матча в отрыв убежал...

Или он считает, что Крылья - команда уровня Бордо?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 13:01)
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  •  (1)

Цитата: Победоносный Зенит
Вот и подумаешь зачем отпускали Полоза,Ригони могли бы пригодится на ротацию.

Игроки с амбициями, сидящие на ротации - это вероятные психологические проблемы и дрязги в команде. И ваши в прошлом это проходили, и Спартак сейчас. Да и деньги нынче приходится считать.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:51)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и подумаешь зачем отпускали Полоза,Ригони могли бы пригодится на ротацию.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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