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Александр Мостовой: вот теперь мы и посмотрим, чего стоят Глушаков и Ещенко

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и "Рубином".

"Возможно, эмоциональный заряд от смены тренера даст положительный результат. Можно вспомнить, как сам Массимо возглавил команду после Дмитрия Аленичева и пошли победы. В итоге этот заряд растянулся до конца сезона, что принесло команде золото.

Трудно оценивать со стороны нынешнее состояние Глушакова и Ещенко. Месяц без игровой практики на уровне премьер-лиги обычно не проходит бесследно. С другой стороны, сейчас мы и увидим, чего стоят эти футболисты", - сказал Мостовой.

"Известия"
Теги: Мостовой Рубин Спартак Глушаков
Сегодня, 13:20
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Как футболисты - хороший средний уровень. Как люди - ГОВНО, а что еще?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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