Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Шамиль Газизов: за второй тайм "Уфы" было стыдно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру своих подопечных в матче против "Урала" (1:1).

- Мы провели хороший первый тайм, а за второй было стыдно: отдали инициативу и игру, как мне показалось. Итог закономерен, здесь всем тяжело играть.

Чтобы подниматься со дна в турнирной таблице - нужно побеждать, поэтому я недоволен тем, что мы сыграли вничью. "Урал" - очень сильная команда, но нам нужно выходить из той ситуации, в которую мы попали. Без побед это не получится. И с командой был разговор на повышенных тонах, я абсолютно не доволен. Когда придут победы, тогда и будет все нормально.

Rusfootball.info
Теги: Уфа Урал Газизов
Сегодня, 17:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.