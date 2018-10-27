Шамиль Газизов: за второй тайм "Уфы" было стыдно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру своих подопечных в матче против "Урала" (1:1).- Мы провели хороший первый тайм, а за второй было стыдно: отдали инициативу и игру, как мне показалось. Итог закономерен, здесь всем тяжело играть.Чтобы подниматься со дна в турнирной таблице - нужно побеждать, поэтому я недоволен тем, что мы сыграли вничью. "Урал" - очень сильная команда, но нам нужно выходить из той ситуации, в которую мы попали. Без побед это не получится. И с командой был разговор на повышенных тонах, я абсолютно не доволен. Когда придут победы, тогда и будет все нормально.