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Президент "Урала": будем писать в РФПЛ, чтобы Еськов не работал на наших матчах

"Урал" намерен попросить РПЛ не назначать арбитра Алексея Еськова на матчи команды, заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В субботу "Урал" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку капитана команды Артема Фидлера. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Еськовым.

"Выскажу свое мнение по судейству. Удаления Артема Фидлера никакого не было, он не наиграл на две желтые карточки. Парень (Вячеслав Кротов), который лежал на газоне и показывал, что получил повреждение, после этого встал и подал штрафной. Фидлер не бил его, не отмахивался рукой, травму не нанес. И первая желтая карточка непонятна. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фол. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение.

Будем писать (в РФПЛ), просить, чтобы больше не ставили этого судью на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона "Санкт-Петербург" с "Зенитом". Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же. Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с "Уфой" он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у "Уфы" может быть другое восприятие", - цитирует Иванова "РИА Новости".
Теги: Иванов Урал Еськов
Сегодня, 19:26
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(4)
#3  Leon1960   (Сегодня, 20:42)
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да уж,за открытие сортир арены еськов и не судил месяца два,он в это время на канарах всей роднёй кайфовал
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 19:55)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
не смог договориться с ним что ли )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бунт на коленях...(с)
Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит то- го таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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