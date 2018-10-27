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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Урала": будем писать в РФПЛ, чтобы Еськов не работал на наших матчах
"Урал" намерен попросить РПЛ не назначать арбитра Алексея Еськова на матчи команды, заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
В субботу "Урал" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку капитана команды Артема Фидлера. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Еськовым.
"Выскажу свое мнение по судейству. Удаления Артема Фидлера никакого не было, он не наиграл на две желтые карточки. Парень (Вячеслав Кротов), который лежал на газоне и показывал, что получил повреждение, после этого встал и подал штрафной. Фидлер не бил его, не отмахивался рукой, травму не нанес. И первая желтая карточка непонятна. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фол. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение.
Будем писать (в РФПЛ), просить, чтобы больше не ставили этого судью на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона "Санкт-Петербург" с "Зенитом". Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же. Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с "Уфой" он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у "Уфы" может быть другое восприятие", - цитирует Иванова "РИА Новости".
В субботу "Урал" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку капитана команды Артема Фидлера. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Еськовым.
"Выскажу свое мнение по судейству. Удаления Артема Фидлера никакого не было, он не наиграл на две желтые карточки. Парень (Вячеслав Кротов), который лежал на газоне и показывал, что получил повреждение, после этого встал и подал штрафной. Фидлер не бил его, не отмахивался рукой, травму не нанес. И первая желтая карточка непонятна. Наш капитан чисто отнимает мяч, а судья свистит фол. Фидлер сказал ему, что ничего не было, и получил предупреждение.
Будем писать (в РФПЛ), просить, чтобы больше не ставили этого судью на наши игры. Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона "Санкт-Петербург" с "Зенитом". Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же. Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с "Уфой" он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у "Уфы" может быть другое восприятие", - цитирует Иванова "РИА Новости".
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