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"Енисей" объявил стартовый состав на матч с "Локомотивом"

"Енисей" объявил стартовый состав на домашний матч 12-го тура российской премьер-лиги против "Локомотива".

"Енисей": Филиппов, Занев, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Гавазай.

Запасные: Нестеренко, Юрченко, Ятченко, Гасанов, Комолов, Рожков, Семакин, Харитонов, Кутьин, Бодул, Обрадович.
Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 13:06
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