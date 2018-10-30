"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Назаров посвятил стих "Спартаку"

Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров написал очередной стих, который посвятил красно-белым."Мы пораженья сократили,Отсутствию игры, назло,"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,Им, просто, крупно повезло.Какие горькие мгновеньяТех и других в столице ждут,Глядишь, вернется нападеньеИ, может, тренера найдут".