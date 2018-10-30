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"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Назаров посвятил стих "Спартаку"

Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров написал очередной стих, который посвятил красно-белым.

"Мы пораженья сократили,
Отсутствию игры, назло,
"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,
Им, просто, крупно повезло.
Какие горькие мгновенья
Тех и других в столице ждут,
Глядишь, вернется нападенье
И, может, тренера найдут".

Теги: Спартак Назаров
Сегодня, 21:44
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16
(6)
#16  MAG554  UdSSR (Сегодня, 23:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
какая литературная ветка
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#15  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ужас!!! Теперь я понимаю почему ГЛАШАков ставил этому долбню лайки, потому что сам такой же.
Рейнжерс и Рубин отскочили....окуеть...просто!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#14  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Посвящение великому лицедею (клоуну по-старорусски) Назарову:
Сие известно даже детям,
Но вы упрямы, всё равно:
Среди говна вы есмь поэты,
Среди поэтов вы гавно.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#13  Romella  Красноярск (Сегодня, 22:54)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вы, друзья, как ни садитесь,все в музыканты не годитесь
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#12  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:44)
  • +1
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online

Какие грустные мгновенья,
Опять нас ждали в октябре,
Рапид нас с Тулой поимели,
Что не забудешь никогда,
С Каррерой мерзко поступили,
Послушав банду Глушака,
На базе тишь и благодать,
Осталось лаптем щи хлебать.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:35)
  • +2
  •  (6)

Недоставало Вам терпения.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно с кухни нож продать

Как вариант
Но можно сам Спартак продать
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  spm-975  kastoria (Сегодня, 22:31)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот никак не угомонится товарисчь... Всё! Нету! Нет уже Карреры в Спартаке! ...достал реально уже этими стишками...


--------------------
Спартак-это сила,Спартак-это класс,кто так не считает,то тот.. не за нас!
Регистрация: 3.06.2011 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:30)
  • +2
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Цитата: yuri
Назло - глупая затея
В бубен бить зазря
Увы нерусская идея
Негров взяв идолов-
не познать любовь

На огуречный абсент перешел?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 22:21)
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Цитата: Roganov
А если вдруг Рубин и Рейнджерс,
В Москве отчпокают Спартак,
Мы плюнем повару на рожу,
У стадиона на глазах!

Хорошие стихи, сэр.
Мы не устанем повторять-
Конечно, -Е5 -Е5 Спортак


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Roganov   (Сегодня, 22:17)
  • -1
  •  (7)

А если вдруг Рубин и Рейнджерс,
В Москве отчпокают Спартак,
Мы плюнем повару на рожу,
У стадиона на глазах!
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:15)
  • -3
  •  (7)
online

Колян Безмолвный,
Их уже сейчас изучают врачи в дурдоме.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 22:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Глядишь - вернётся нападение
Когда вернётся к нему зрение... sunglasses


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 22:01)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты же первый кричал чтобы Карреру уволили,наслаждайся теперь и жди тренера ёпт,глор дубовый...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 21:56)
  • -4
  •  (8)

Назло - глупая затея
В бубен бить зазря
Увы нерусская идея
Негров взяв идолов-
не познать любовь


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
пройдут годы и эти стихи будут изучать в школах!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  metis  Riga (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Марш на кухню.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
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