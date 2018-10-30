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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (15)
Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (15)
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Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (3)
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Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (5)
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Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
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"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Назаров посвятил стих "Спартаку"
Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров написал очередной стих, который посвятил красно-белым.
"Мы пораженья сократили,
Отсутствию игры, назло,
"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,
Им, просто, крупно повезло.
Какие горькие мгновенья
Тех и других в столице ждут,
Глядишь, вернется нападенье
И, может, тренера найдут".
"Мы пораженья сократили,
Отсутствию игры, назло,
"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,
Им, просто, крупно повезло.
Какие горькие мгновенья
Тех и других в столице ждут,
Глядишь, вернется нападенье
И, может, тренера найдут".
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