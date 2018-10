"Глядишь, вернется нападение и, может, тренера найдут". Назаров посвятил стих "Спартаку"

View this post on Instagram

Мы пораженья сократили, Отсутствию игры, назло, Рубин и Рейнджерс отскочили, Им, просто, крупно повезло. Какие горькие мгновенья Тех и других в столице ждут, Глядишь, вернётся нападенье И, может, тренера найдут.