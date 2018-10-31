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Защитник "Ахмата" Нижич: премьер-лига сложнее хорватского чемпионата

Защитник "Ахмата" хорват Зоран Нижич поделился мнением о своей команде и чемпионате России.

"У нас очень хорошая команда с хорошим потенциалом. Но впереди у нас много работы.

Премьер-лига намного сложнее, чем мой хорватский чемпионат. Труднее играть, потому что каждую неделю вы играете против хороших команд, хороших игроков", - цитирует футболиста клубная пресс-служба.
Теги: Нижич Ахмат
Сегодня, 09:04
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#1  dima0501   (Сегодня, 09:23)
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Да и Албанского есчо.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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