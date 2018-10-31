Руслан Нигматуллин: Максименко очень хладнокровен. Этим он похож на Акинфеева

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о молодом голкипере "Спартака" Александре Максименко."Он очень хладнокровен. Этим он похож на молодого Акинфеева. Максименко прекрасно прошел все ступени в "Спартаке", заслужил место в составе.Играет уверенно, откровенных слабых мест у него не видно. Да, есть небольшие недочеты, которые поправимы. К нему еще придет опыт, он прибавит. Главное – не перехвалить", – сказал Нигматуллин.