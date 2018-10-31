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Руслан Нигматуллин: Максименко очень хладнокровен. Этим он похож на Акинфеева

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о молодом голкипере "Спартака" Александре Максименко.

"Он очень хладнокровен. Этим он похож на молодого Акинфеева. Максименко прекрасно прошел все ступени в "Спартаке", заслужил место в составе.

Играет уверенно, откровенных слабых мест у него не видно. Да, есть небольшие недочеты, которые поправимы. К нему еще придет опыт, он прибавит. Главное – не перехвалить", – сказал Нигматуллин.

"СЭ"
Теги: Нигматуллин Акинфеев Максименко
Сегодня, 10:24
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#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Руслан! Точная объективная оценка молодого голкипера.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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