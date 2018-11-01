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"Могу и в рэп податься" - Акинфеев рассказал, что будет делать, когда завершит карьеру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

"Пока я не загадываю на год. Планирую наслаждаться футболом каждый день, у меня контракт с ЦСКА на 4 года. А потом еще на 4 подпишем. До 42 лет буду играть, нормально же?

Когда уйду на пенсию, тогда и буду думать, чем мне заняться. В бизнесе или в футболе буду работать — пока сказать не могу. Если я сейчас заявлю, что буду великим бизнесменом или тренером вратарей, люди скажут: "Ну, дурачок!"

Вот, если Баста меня поддержит, то могу и в рэп податься. Толстовка у тебя правильная — я связался с настоящим гангстером", - заявил капитан армейцев.

GAZLIVE
Теги: Акинфеев
Сегодня, 13:39
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#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 14:28)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Saveger
Интервью Акинфеева в 2038 году.
"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о решении податься в рэп по завершении карьеры

laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 14:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Интервью Акинфеева в 2038 году.
"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о решении податься в рэп по завершении карьеры


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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