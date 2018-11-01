Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать

Директор "Енисея" Денис Рубцов высказал свое мнение по поводу выступления красноярцев в первой части сезона-2018/19."Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Мы этим очень недовольны.Хотя понятно, что мы впервые в премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки. Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату.Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал", - сказал Рубцов.