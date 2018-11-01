Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать

Директор "Енисея" Денис Рубцов высказал свое мнение по поводу выступления красноярцев в первой части сезона-2018/19.

"Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Мы этим очень недовольны.

Хотя понятно, что мы впервые в премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки. Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату.

Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал", - сказал Рубцов.

"СЭ"
Сегодня, 15:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.