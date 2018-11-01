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"Спартак" с минимальным счетом переиграл "Анжи"

В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" на своем поле выиграл у "Анжи". В 1/4 финала красно-белые сыграют с "Уралом".

Кубок России

1/8 тур

"Спартак" – "Анжи" 1:0

Гол: Ханни, 20.

"Спартак": Ребров, Мельгарехо, Джикия, Кутепов, Рассказов, Тимофеев, Глушаков (Попов, 87), Ерёменко (Игнатов, 62), Самедов (Ташаев, 73), Ломовицкий, Ханни.

"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Чайковский (Кацаев, 71), Рабиу (Ондуа, 86), Глебов (Хамдамов, 83), Кулик, Понсе.

Предупреждения: Чансельор, 40, Тимофеев, 87, Хамдамов, 90+1, Кутепов, 90+1.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 21:54
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30
(7)
#30  Batman   (Сегодня, 23:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Хули думать о нём?) Команда самая молодая в РПЛ и ЛЧ наверное. Играют с настроением, от души. Приятно посмотреть
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#29  Frankenstein   (Сегодня, 23:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Я могу в квалификации этой ЛЧ поискать кое-кого свиноухого)))

детский утренник это,ты лучше подумай о календаре Цска)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#28  Batman   (Сегодня, 23:05)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Я могу в квалификации этой ЛЧ поискать кое-кого свиноухого)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#27  seryu  Москва (Сегодня, 23:05)
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Цитата: guns111
Фото чемпионское из раздевалки будет?

Не спиши, всё будет.
Обычно только вы в начале сезона себе медали на шею вешаете.
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
#26  oksva  Спб (Сегодня, 23:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Плохо сыграли , но выиграли и то хорошо , забыли и всё . Очень не хватает Зе Луиша , но если он " мутит " - нехер делать в составе , как и Адриану с Фером . Пусть играют те , кто будет " рубиться " , пусть это будут резервисты из С2 . В этом сезоне уже ничего не " светит " , пускай играют пацаны , потенциал у них большой . Будем потихоньку прибавлять , надеюсь . Скорее бы определиться с тренером , а там - посмотрим .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#25  Frankenstein   (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
То-то вы за этот второй сорт всеми копытцами вцепились, Надежда на титульный кубок сыграть.

Так не за него вцепились,а то что физруку Рианчо 4 игры дали чтобы показать себя,поэтому и в говночашке регби устроили

Цитата: Batman
в сетке этой

ты лучше в сетке этой или по простому в авоське,поищи трёшку от Ромы))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#24  Batman   (Сегодня, 22:43)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
То-то вы за этот второй сорт всеми копытцами вцепились, Надежда на титульный кубок сыграть. laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#23  Frankenstein   (Сегодня, 22:40)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
у нас 7 этих говночашек)))

ну по второсортной пушнине вы мастаки,а вот что по престижное выиграть в стране,тут вы дудите в кожаную дуду))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#22  Batman   (Сегодня, 22:32)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
у нас 7 этих говночашек))) у вас 3 - есть куда стремиться)))

в сетке этой ЛЧ спартак поищи - может найдёшь?)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 22:28)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Frankenstein,
Поздравляю истинного мастера дудения на кожаной флейте с искромётной, фееричной победой над бедными анжуйцами laughing

цыска в сетке Кубка не вижу, всё просмотрел.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  zloy   (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
belozero,
да просто бегать, эти криврногие и того не могут
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#19  Batman   (Сегодня, 22:21)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Поздравляю истинного мастера дудения на кожаной флейте с искромётной, фееричной победой над бедными анжуйцами laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#18  zloy   (Сегодня, 22:20)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
VS1976,
такое же как и при карере

Просто блевотное зрелище - СМ (наследие Кареры), ну неужели за такие бабки невозможно точно попадать по мячу?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#17  zenitchik123   (Сегодня, 22:14)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Убогое .овно сегодняшний Спартак....

совершенно верно! только упоротые адепты этого не хотят видеть.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  guns111  Выборг (Сегодня, 22:10)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фото чемпионское из раздевалки будет?


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#15  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 22:07)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Плохо ,что нет в команде дядьки - лидера , который за игру во втором тайме ,многим прописал бы живительных п.здюлей.

Так этого дядьку уже третий матч подряд меняют на "супер гения" Игнатова!!!! Я не спорю что он талантлив и т.д. и т.п. но не вместо Ерёменко же его выпускать!!!!! Сразу после его ухода вся игра пропадает!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#14  VS1976  ЮФО (Сегодня, 22:06)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Убогое .овно сегодняшний Спартак....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#13  GS  Москва (Сегодня, 22:06)
  • +5
  •  (5)

Цитата: MAG554
Ломовицкий три голевых загубил

Похоже на начало карьеры Зе.
Играли без чистого напа (Ханни всё-таки десятка, а не девятка), но по старой памяти слишком много передач и забросов верхом.
В защите без катастрофического привоза не обошлись.
На фланге Самедова был полный ноль в атаке.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  Frankenstein   (Сегодня, 22:05)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
ну халяяява! Анжи был на порядок сильнее!

ныряй в бачок бомжик и штопай авоську от Валеры)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#11  vvSpartak   (Сегодня, 22:04)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
ну халяяява! Анжи был на порядок сильнее! confused

Напомните, как вы с Анжи сыграли?


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#10  zenitchik123   (Сегодня, 22:02)
  • -17
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
ну халяяява! Анжи был на порядок сильнее! confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  belozero  Ленинградская область Кириши (Сегодня, 22:01)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нынешний Спартак нормально смотрится только со стоящими командами. Как только соперник начинает бегать, а ещё хуже - играть, то у СМ проблемы.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
#8  XERX  - (Сегодня, 22:01)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Ломовицкий три голевых загубил. желаю наконец забить, может тогда прорвет.

да они все незнают что им делать с мячем!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 22:00)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Победой КБ,пусть не самой яркой но очень важной и нужной,в такой день Спартак не имел право проиграть,так как перед этим Валера дал пинка из кубка вонючкам!Ну а всем доброжелателям осваивать кожаную флейту)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Шмайхель   (Сегодня, 21:59)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Плохо ,что нет в команде дядьки - лидера , который за игру во втором тайме ,многим прописал бы живительных п.здюлей.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 21:59)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С победой,Ханни лучший.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 21:59)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
уныло. никаких изменений ,кроме глушакова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:58)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ломовицкий три голевых загубил. желаю наконец забить, может тогда прорвет.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 21:56)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!! Продолжаем движение!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 21:56)
  • +13
  •  (17)

Убого все это...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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