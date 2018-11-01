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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" с минимальным счетом переиграл "Анжи"
В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" на своем поле выиграл у "Анжи". В 1/4 финала красно-белые сыграют с "Уралом".
Кубок России
1/8 тур
"Спартак" – "Анжи" 1:0
Гол: Ханни, 20.
"Спартак": Ребров, Мельгарехо, Джикия, Кутепов, Рассказов, Тимофеев, Глушаков (Попов, 87), Ерёменко (Игнатов, 62), Самедов (Ташаев, 73), Ломовицкий, Ханни.
"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Чайковский (Кацаев, 71), Рабиу (Ондуа, 86), Глебов (Хамдамов, 83), Кулик, Понсе.
Предупреждения: Чансельор, 40, Тимофеев, 87, Хамдамов, 90+1, Кутепов, 90+1.
Кубок России
1/8 тур
"Спартак" – "Анжи" 1:0
Гол: Ханни, 20.
"Спартак": Ребров, Мельгарехо, Джикия, Кутепов, Рассказов, Тимофеев, Глушаков (Попов, 87), Ерёменко (Игнатов, 62), Самедов (Ташаев, 73), Ломовицкий, Ханни.
"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Чайковский (Кацаев, 71), Рабиу (Ондуа, 86), Глебов (Хамдамов, 83), Кулик, Понсе.
Предупреждения: Чансельор, 40, Тимофеев, 87, Хамдамов, 90+1, Кутепов, 90+1.
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