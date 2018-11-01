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Екатеринбург Уфа
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Сергей Веденеев: негоже "Зениту" обороняться против "Ростова" всем составом
Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал исход кубковой встречи 1/8 финала Кубка России «Ростов» - «Зенит» (3:1),
- Что во втором тайме у «Зенита» пошло не так?
- На мой взгляд это исход матча, что никак не связан с самой игрой. Во втором тайме до определённого момента у «Зенита» было территориальное преимущество. И, как казалось, ничего не предвещало такого исхода. Думаю, согласно плану на игру тренеры собирались делать замены ранее. Вышел Эрнани, и, наверное, планировался кто-либо ещё – чтобы пошло усиление. Но, возможно, этот момент зевнули. И именно в середине второго тайма «Ростов» внезапно перехватывает инициативу.
До этого периода, да – моментов особо не было, но территория была в пользу «Зенита». Не то, чтобы был контроль мяча – нынешняя ротация в составе не позволяет команде подолгу контроллировать мяч, поскольку нет сыгранности. Но и у «Ростова» тут ничего не было – их атакующая линия не сильно забивная. Видимо, в тот момент когда «Ростов» начал перехватывать инициативу – нужно было и делать замены, дабы поддержать текущую игру. Скорее всего, это должны были быть атакующие замены. «Зенит» лидер чемпионата, и на сегодня – лучшая команда. Ей негоже против «Ростова» обороняться всем составом. Нужно приучать игроков атаковать, забивать голы.
Гол Юсупова из разряда тех мячей, которые забивают бывшие игроки своей команды. Они далеко не всегда исходят из общей логики игры: простая подача, не самый сильный удар… Но надо же такому случиться, чтобы отбить мяч прямо на ногу Юсупову. Он ведь забивает, наверное, раз в пятилетку. А тут с ним даже никто и не сыграл.
А произошедшие за 10 минут до конца матча – тут понятно что эти футболисты были просто неразмятые. Ну и, конечно, против «Зенита» соперники играют с дополнительным настроем. Да и времени для подготовки к игре у соперников часто больше.
- Рывок «Ростова» мог быть домашней заготовкой?
- До описываемого момента «Ростов» скорее оборонялся, а тут перешёл на чужую половину поля, и начал играть в атаку. Тут, по игре, скорее не «Ростов» добавил оборотов, а «Зенит» уступил инициативу. Всё это, как ни странно, упирается в борьбу и отбор мяча. Как только «Зенит» даёт хоть чуть-чуть пространства, соперник пользуется этими зонами и перехватывает преимущества. И эти проблемы у «Зенита» были всегда.
Ведь всегда основной козырь команды, что борется за высокие места: плотная опека, высокий отбор в центре поля и контратаки. И этим команда отличалась в начале сезона. Была яростная борьба в районе центрального круга, которая весьма мешала соперникам разворачивать свои атаки. А во встрече с «Ростовом», возможно, кто-либо из игроков перестал это делать.
Но ротация всегда приводит в наших клубах к таким результатам.
- Однако ведь невозможно играть в трёх турнирах без ротации состава?
- Дело в том, что глобальную ротацию могут проводить команды, у которых два состава. К примеру, это «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Но даже они как-минимум при этом теряют в зрелищности. А в наших условиях любая ротация – ослабление. И сохранить при этом хорошее движение и эффективно установить игровые связи – малореально. Тут приходится либо жертвовать здоровьем игроков, либо очками. Кокорин, Маммана, Нобоа – всё это ведь были серьёзные травмы в следствии перегрузки.
Сейчас стали забывать времена Адвокаата и Спалетти. Ведь тогда в составе было действительно 22 примерно схожих по уровню игрока. И тут можно было поменять любого. Плюс, средний возраст игроков был порядка 25 лет. Команда была в самом соку. Тут, кстати, и мотивация была на высоком уровне. Всё буквально жаждали побед, ведь до этого на серьёзном уровне никто ничего не выигрывал. Тогда не нужно было никого заставлять бегать. Скорее наоборот – нужно было их сдерживать.
На сегодня же тренер, увы, никак не сможет дать схожий с тем уровень движения команды.
- Вы вспомнили Адвоката и Спаллетти. Но и про те команды, скажем честно – нельзя говорить, что они, как-минимум, весь сезон играли красиво.
- Но вы не можете отрицать того, что в каждом матче тот «Зенит» выходил и играл с позиции силы. Не помню, были ли все матчи зрелищными или нет. Но команда выходила и стремилась всегда завладеть территорией. Вопрос был в том, забьют или нет. Могли и не забивать, могли и проигрывать. Но всегда те команды играли в атаку.
Такого, что в РПЛ «Зенит» при Адвокаате либо Спаллетти оборонялся всей командой – этого не было. Команда всегда стремилась играть и шла на чужую половину поля. Плюс, были быстрые нападающие, мобильная средняя линия. И за это команду боялись.
А красота футбола… Смотря как её понимать. Зрителям нужны эмоции, кураж, энергетический заряд. И та команда это давала. Но ведь тогда были и иностранцы другого уровня. Данни был в расцвете сил – а это уже очень мощный мотор в центре поля.
- Видите ли вы, к примеру, кого-либо из молодёжи, кто может стать этим мотором в коллективе Семака?
- Тех, кто может кем-то стать, вы и сами увидите. На сегодня у нас всё довольно плохо с молодёжными командами. Вы же знаете, что наши нынешние юношеские команды проигрывают чуть ли не всем подряд. Разве что не Гибралтару. И ярких индивидуальностей, сродни Аршавина, у нас не появляется.
Можно, с натяжкой, назвать такими Дзагоева или Головина. Но ведь вы не будет их сравнивать с Аршавиным. А ведь Головин из наших молодых считается самым лучшим. И с большим отрывом. И любой тренер что работает с молодыми футболистами вам скажет что никого уровня того-же Аршавина у нас сегодня и рядом нет.
- Что во втором тайме у «Зенита» пошло не так?
- На мой взгляд это исход матча, что никак не связан с самой игрой. Во втором тайме до определённого момента у «Зенита» было территориальное преимущество. И, как казалось, ничего не предвещало такого исхода. Думаю, согласно плану на игру тренеры собирались делать замены ранее. Вышел Эрнани, и, наверное, планировался кто-либо ещё – чтобы пошло усиление. Но, возможно, этот момент зевнули. И именно в середине второго тайма «Ростов» внезапно перехватывает инициативу.
До этого периода, да – моментов особо не было, но территория была в пользу «Зенита». Не то, чтобы был контроль мяча – нынешняя ротация в составе не позволяет команде подолгу контроллировать мяч, поскольку нет сыгранности. Но и у «Ростова» тут ничего не было – их атакующая линия не сильно забивная. Видимо, в тот момент когда «Ростов» начал перехватывать инициативу – нужно было и делать замены, дабы поддержать текущую игру. Скорее всего, это должны были быть атакующие замены. «Зенит» лидер чемпионата, и на сегодня – лучшая команда. Ей негоже против «Ростова» обороняться всем составом. Нужно приучать игроков атаковать, забивать голы.
Гол Юсупова из разряда тех мячей, которые забивают бывшие игроки своей команды. Они далеко не всегда исходят из общей логики игры: простая подача, не самый сильный удар… Но надо же такому случиться, чтобы отбить мяч прямо на ногу Юсупову. Он ведь забивает, наверное, раз в пятилетку. А тут с ним даже никто и не сыграл.
А произошедшие за 10 минут до конца матча – тут понятно что эти футболисты были просто неразмятые. Ну и, конечно, против «Зенита» соперники играют с дополнительным настроем. Да и времени для подготовки к игре у соперников часто больше.
- Рывок «Ростова» мог быть домашней заготовкой?
- До описываемого момента «Ростов» скорее оборонялся, а тут перешёл на чужую половину поля, и начал играть в атаку. Тут, по игре, скорее не «Ростов» добавил оборотов, а «Зенит» уступил инициативу. Всё это, как ни странно, упирается в борьбу и отбор мяча. Как только «Зенит» даёт хоть чуть-чуть пространства, соперник пользуется этими зонами и перехватывает преимущества. И эти проблемы у «Зенита» были всегда.
Ведь всегда основной козырь команды, что борется за высокие места: плотная опека, высокий отбор в центре поля и контратаки. И этим команда отличалась в начале сезона. Была яростная борьба в районе центрального круга, которая весьма мешала соперникам разворачивать свои атаки. А во встрече с «Ростовом», возможно, кто-либо из игроков перестал это делать.
Но ротация всегда приводит в наших клубах к таким результатам.
- Однако ведь невозможно играть в трёх турнирах без ротации состава?
- Дело в том, что глобальную ротацию могут проводить команды, у которых два состава. К примеру, это «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Но даже они как-минимум при этом теряют в зрелищности. А в наших условиях любая ротация – ослабление. И сохранить при этом хорошее движение и эффективно установить игровые связи – малореально. Тут приходится либо жертвовать здоровьем игроков, либо очками. Кокорин, Маммана, Нобоа – всё это ведь были серьёзные травмы в следствии перегрузки.
Сейчас стали забывать времена Адвокаата и Спалетти. Ведь тогда в составе было действительно 22 примерно схожих по уровню игрока. И тут можно было поменять любого. Плюс, средний возраст игроков был порядка 25 лет. Команда была в самом соку. Тут, кстати, и мотивация была на высоком уровне. Всё буквально жаждали побед, ведь до этого на серьёзном уровне никто ничего не выигрывал. Тогда не нужно было никого заставлять бегать. Скорее наоборот – нужно было их сдерживать.
На сегодня же тренер, увы, никак не сможет дать схожий с тем уровень движения команды.
- Вы вспомнили Адвоката и Спаллетти. Но и про те команды, скажем честно – нельзя говорить, что они, как-минимум, весь сезон играли красиво.
- Но вы не можете отрицать того, что в каждом матче тот «Зенит» выходил и играл с позиции силы. Не помню, были ли все матчи зрелищными или нет. Но команда выходила и стремилась всегда завладеть территорией. Вопрос был в том, забьют или нет. Могли и не забивать, могли и проигрывать. Но всегда те команды играли в атаку.
Такого, что в РПЛ «Зенит» при Адвокаате либо Спаллетти оборонялся всей командой – этого не было. Команда всегда стремилась играть и шла на чужую половину поля. Плюс, были быстрые нападающие, мобильная средняя линия. И за это команду боялись.
А красота футбола… Смотря как её понимать. Зрителям нужны эмоции, кураж, энергетический заряд. И та команда это давала. Но ведь тогда были и иностранцы другого уровня. Данни был в расцвете сил – а это уже очень мощный мотор в центре поля.
- Видите ли вы, к примеру, кого-либо из молодёжи, кто может стать этим мотором в коллективе Семака?
- Тех, кто может кем-то стать, вы и сами увидите. На сегодня у нас всё довольно плохо с молодёжными командами. Вы же знаете, что наши нынешние юношеские команды проигрывают чуть ли не всем подряд. Разве что не Гибралтару. И ярких индивидуальностей, сродни Аршавина, у нас не появляется.
Можно, с натяжкой, назвать такими Дзагоева или Головина. Но ведь вы не будет их сравнивать с Аршавиным. А ведь Головин из наших молодых считается самым лучшим. И с большим отрывом. И любой тренер что работает с молодыми футболистами вам скажет что никого уровня того-же Аршавина у нас сегодня и рядом нет.
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