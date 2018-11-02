Георги Пеев: тренировки Черчесова в "Амкаре" были не хуже, чем у великого Лобановского

Бывший полузащитник "Амкара" Георги Пеев поделился мнением о Станиславе Черчесове, с которым он успел поработать в пермском клубе."Он очень сильный тренер! Все досконально объяснял — все знали, кто за что отвечает на поле, куда двигаться, когда начинать движение, как принимать мяч и так далее.Мы тщательно это отрабатывали на тренировках, а затем воспроизводили в играх. Примерно как у Лобановского. Черчесов любит фланговую игру. Он доверял своим помощникам, не вмешивался в работу тренера по физподготовке, выслушивал его внимательно. Точно так же он доверял Ромащенко, который отвечал за тактику.Меня удивляло то, что долгое время у него не было результата в сборной. Но в самый нужный момент, на ЧМ-2018, мои слова подтвердились. Я всем рассказывал, какой он сильный специалист, но мне не верили", - сказал Пеев.