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Генеральный директор "Крыльев Советов": взяли бы Глушакова к себе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков - о возможности перехода в самарскую команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Хавбек вернулся в основной состав в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" после того, как провел месяц в дубле по решению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. На встрече с махачкалинцами болельщики красно-белых подвергли Глушакова обструкции.

- Если Денис уйдет из "Спартака", готовы взять его к себе?

- Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

- Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

- Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Шашков Крылья Советов
Сегодня, 16:29
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