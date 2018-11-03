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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Генеральный директор "Крыльев Советов": взяли бы Глушакова к себе
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков - о возможности перехода в самарскую команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Хавбек вернулся в основной состав в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" после того, как провел месяц в дубле по решению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. На встрече с махачкалинцами болельщики красно-белых подвергли Глушакова обструкции.
- Если Денис уйдет из "Спартака", готовы взять его к себе?
- Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.
- Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?
- Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.
"Спорт-Экспресс"
- Если Денис уйдет из "Спартака", готовы взять его к себе?
- Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.
- Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?
- Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.
"Спорт-Экспресс"
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