Генеральный директор "Крыльев Советов": взяли бы Глушакова к себе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков - о возможности перехода в самарскую команду полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Хавбек вернулся в основной состав в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" после того, как провел месяц в дубле по решению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. На встрече с махачкалинцами болельщики красно-белых подвергли Глушакова обструкции.- Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.- Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым.