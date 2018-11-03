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Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео)

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев высказался о поражении от "Локомотива", передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Расскажите подробнее о своем праздновании гола. Кому посвятили?

- Если помните, Дзюба радовался, что у него появился фирменный жест. Я не так часто забиваю, но тоже появился свой жест - венский вальс. Впервые его станцевал после гола "Динамо". У нас на тот момент с женой было 5 лет со дня нашего знакомства. Сейчас продолжил традицию. К сожалению, проиграли, но все равно приятно.

- Это же парный танец. Не было желания с партнером по команде станцевать?

- Меня бы неправильно поняли. Представляю, что со мной на поле моя жена. Она это все видит, радуется.

- В первом тайме "Арсенал" играл неплохо, что случилось во втором?

- До 65-й минуте мы хорошо выглядели, потом сказался перелет и наш график. Было мало времени на восстановление. Не хватило нас физически, но это не оправдание.

- Кононов сказал, что "Арсенал" из-за судейства потерял несколько очков.

- По горячим следам ничего не могу прокомментировать. Нужно детально посмотреть матч.

- Есть какое-то разочарование от того, что команда классно играет, но результаты не самые положительные?

- В чемпионате мы где-то недобрали свои очки. Пропускали на последних минутах, в том же матче с "Рубином". В Кубке лучше ситуация. Идет строительство команды, игры. У нас много ударов, моментов, осталось воплотить это в голы.

- Будет обидно, если Кононов уйдет в другую команду?

- Как сложится. Это жизнь. Будем действовать по ситуации.

Rusfootball.info
Теги: Беляев Арсенал Тула Локомотив Rвидео
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:17)
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Болеет за:
«Локомотив»
Не, это куйня полнейшая, а не празднование гола.
Гол нормальный - танец отстойный.


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Believe LOKO (is reaL)

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Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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