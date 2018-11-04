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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Владимир Пресняков: на месте Глушакова показал бы трибунам средний палец
Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший высказал свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.
– Против "Анжи" Денис старался изо всех сил. Вообще меня поражает такое отношение болельщиков. Как будто бы против "Спартака" переживают сами спартаковцы. Человек вышел на поле, бился. И игра у него получилась довольно созидательной. Мне стало обидно, что в какой-то момент не прошел пас пяткой. Не надо больше Глушакова травить. Хватит! Он себя достойно вел, потом пошел и поаплодировал болельщикам – причем без иронии. Не знаю, как бы вел себя другой на его месте. Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец. Может, у фанатов с ним свои "терки", но не надо так в любом случае. Спартаковский поклонник должен быть благородным.
– Поняли решение Рианчо выпустить Дениса против "Анжи" в старте, да еще с капитанской повязкой?
– Это было сделано намеренно и даже где-то правильно. Испанец показал свое доверие футболисту, которого уважают остальные игроки. А это очень важно. Просто партнеры относятся к нему относятся с доверием. Денис в коллективе явно не последний человек. Игровые спады могут быть у любого.
– Как решить проблему болельщиков и Глушакова?
– Лучший вариант установления доверия и нормальных отношений между двумя сторонами – это личная встреча. И может быть корректные ответы на некорректные вопросы помогут восстановить добрые связи. Глушаков нормальный парень с адекватной психикой. Его сбить с панталыку непросто. Спады бывают абсолютно у всех.
Денис никого нарочито он не сплавлял. Не было этого. Даже когда его перестал ставить Каррера, то парень за молодежную команду старательно выступал, даже забил гол. Хотя оказаться в дубле довольно обидно.
"СЭ"
– Против "Анжи" Денис старался изо всех сил. Вообще меня поражает такое отношение болельщиков. Как будто бы против "Спартака" переживают сами спартаковцы. Человек вышел на поле, бился. И игра у него получилась довольно созидательной. Мне стало обидно, что в какой-то момент не прошел пас пяткой. Не надо больше Глушакова травить. Хватит! Он себя достойно вел, потом пошел и поаплодировал болельщикам – причем без иронии. Не знаю, как бы вел себя другой на его месте. Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец. Может, у фанатов с ним свои "терки", но не надо так в любом случае. Спартаковский поклонник должен быть благородным.
– Поняли решение Рианчо выпустить Дениса против "Анжи" в старте, да еще с капитанской повязкой?
– Это было сделано намеренно и даже где-то правильно. Испанец показал свое доверие футболисту, которого уважают остальные игроки. А это очень важно. Просто партнеры относятся к нему относятся с доверием. Денис в коллективе явно не последний человек. Игровые спады могут быть у любого.
– Как решить проблему болельщиков и Глушакова?
– Лучший вариант установления доверия и нормальных отношений между двумя сторонами – это личная встреча. И может быть корректные ответы на некорректные вопросы помогут восстановить добрые связи. Глушаков нормальный парень с адекватной психикой. Его сбить с панталыку непросто. Спады бывают абсолютно у всех.
Денис никого нарочито он не сплавлял. Не было этого. Даже когда его перестал ставить Каррера, то парень за молодежную команду старательно выступал, даже забил гол. Хотя оказаться в дубле довольно обидно.
"СЭ"
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