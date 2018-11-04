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Владимир Пресняков: на месте Глушакова показал бы трибунам средний палец

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший высказал свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

– Против "Анжи" Денис старался изо всех сил. Вообще меня поражает такое отношение болельщиков. Как будто бы против "Спартака" переживают сами спартаковцы. Человек вышел на поле, бился. И игра у него получилась довольно созидательной. Мне стало обидно, что в какой-то момент не прошел пас пяткой. Не надо больше Глушакова травить. Хватит! Он себя достойно вел, потом пошел и поаплодировал болельщикам – причем без иронии. Не знаю, как бы вел себя другой на его месте. Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец. Может, у фанатов с ним свои "терки", но не надо так в любом случае. Спартаковский поклонник должен быть благородным.

– Поняли решение Рианчо выпустить Дениса против "Анжи" в старте, да еще с капитанской повязкой?

– Это было сделано намеренно и даже где-то правильно. Испанец показал свое доверие футболисту, которого уважают остальные игроки. А это очень важно. Просто партнеры относятся к нему относятся с доверием. Денис в коллективе явно не последний человек. Игровые спады могут быть у любого.

– Как решить проблему болельщиков и Глушакова?

– Лучший вариант установления доверия и нормальных отношений между двумя сторонами – это личная встреча. И может быть корректные ответы на некорректные вопросы помогут восстановить добрые связи. Глушаков нормальный парень с адекватной психикой. Его сбить с панталыку непросто. Спады бывают абсолютно у всех.

Денис никого нарочито он не сплавлял. Не было этого. Даже когда его перестал ставить Каррера, то парень за молодежную команду старательно выступал, даже забил гол. Хотя оказаться в дубле довольно обидно.

"СЭ"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 18:41
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9
(6)
#9  Barmaley   (Сегодня, 19:55)
  • -2
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online

А что значит личная встреча? Каждый болельщик идет в баню парить Глушакова? Ну тогда сто пудов забегает пацан.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 19:54)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
чё так слабо? во как надо!ТЫЦ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:31)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gor68
Спартаковский поклонник должен быть благородным.

Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец.

Воистину, иногда крайне сложно понять болельщиков "народной команды". Даже таких заслуженных. laughing

Каковы сани, таковы и сами.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:23)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спартаковский поклонник должен быть благородным.

Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец.

Воистину, иногда крайне сложно понять болельщиков "народной команды". Даже таких заслуженных. laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 19:07)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Хочешь чтоб его совсем уважать перестали? Засунь свой палец себе в зад

ты так и делаешь?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:03)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Хочешь чтоб его совсем уважать перестали? Засунь свой палец себе в зад
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:58)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А денег на штраф тебе не жаль? А, так не твои же!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 18:56)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
себе покажи дурачёк


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 18:46)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, фанаты повелись на обман Карреры... Слабаки без обоснованного мнения. Остаётся ждать. Но капитану - не сдаваться!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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