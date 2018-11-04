Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)

Автор первого гола в ворота «Спартака», полузащитник «Урала» Николай Димитров после победы своей команды рассказал об исполнении штрафного и выразил уверенность в том, что дела у красно-белых пойдут в гору, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Мы очень счастливы, нам очень нужна была победа. Перед игрой говорили, что сегодня возможно победить, собирались полностью выложиться, что все ребята сделали.– Да, было не так далеко до ворот. Хорошо, что получилось.– Не могу сказать, думаю, такие же были.– Не видел за стенкой. Не могу сказать.– Моя жена отправила, несколько раз посмотрел, понравилось.– Не знаю. «Спартак» тоже очень сильная команда. Сейчас у них есть проблемы, но «Спартак» всё равно будет впереди и будет бороться за чемпионство. Очень рад, что мы сегодня выиграли.– Думаю да. После игры ещё усталость есть. Думаю, ещё 2-3 дня подумаем над тем, что сделали.