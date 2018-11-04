Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:28
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?
21:59
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
18:34
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)
Автор первого гола в ворота «Спартака», полузащитник «Урала» Николай Димитров после победы своей команды рассказал об исполнении штрафного и выразил уверенность в том, что дела у красно-белых пойдут в гору, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Видео интервью будет доступно чуть позже
– Мы очень счастливы, нам очень нужна была победа. Перед игрой говорили, что сегодня возможно победить, собирались полностью выложиться, что все ребята сделали.
– Сразу принял решение бить со штрафного, а не навешивать?
– Да, было не так далеко до ворот. Хорошо, что получилось.
– Это самый красивый гол в карьере со штрафного?
– Не могу сказать, думаю, такие же были.
– У Максименко были шансы вытащить удар?
– Не видел за стенкой. Не могу сказать.
– Уже скачал видео гола на телефон?
– Моя жена отправила, несколько раз посмотрел, понравилось.
– Почему команда снова пошла вперёд только после пропущенного мяча?
– Не знаю. «Спартак» тоже очень сильная команда. Сейчас у них есть проблемы, но «Спартак» всё равно будет впереди и будет бороться за чемпионство. Очень рад, что мы сегодня выиграли.
– В раздевалке радость была сдержанной. Все силы на поле оставили?
– Думаю да. После игры ещё усталость есть. Думаю, ещё 2-3 дня подумаем над тем, что сделали.
Видео интервью будет доступно чуть позже
– Мы очень счастливы, нам очень нужна была победа. Перед игрой говорили, что сегодня возможно победить, собирались полностью выложиться, что все ребята сделали.
– Сразу принял решение бить со штрафного, а не навешивать?
– Да, было не так далеко до ворот. Хорошо, что получилось.
– Это самый красивый гол в карьере со штрафного?
– Не могу сказать, думаю, такие же были.
– У Максименко были шансы вытащить удар?
– Не видел за стенкой. Не могу сказать.
– Уже скачал видео гола на телефон?
– Моя жена отправила, несколько раз посмотрел, понравилось.
– Почему команда снова пошла вперёд только после пропущенного мяча?
– Не знаю. «Спартак» тоже очень сильная команда. Сейчас у них есть проблемы, но «Спартак» всё равно будет впереди и будет бороться за чемпионство. Очень рад, что мы сегодня выиграли.
– В раздевалке радость была сдержанной. Все силы на поле оставили?
– Думаю да. После игры ещё усталость есть. Думаю, ещё 2-3 дня подумаем над тем, что сделали.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.