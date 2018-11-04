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Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео)

Автор первого гола в ворота «Спартака», полузащитник «Урала» Николай Димитров после победы своей команды рассказал об исполнении штрафного и выразил уверенность в том, что дела у красно-белых пойдут в гору, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Видео интервью будет доступно чуть позже

– Мы очень счастливы, нам очень нужна была победа. Перед игрой говорили, что сегодня возможно победить, собирались полностью выложиться, что все ребята сделали.

– Сразу принял решение бить со штрафного, а не навешивать?

– Да, было не так далеко до ворот. Хорошо, что получилось.

– Это самый красивый гол в карьере со штрафного?

– Не могу сказать, думаю, такие же были.

– У Максименко были шансы вытащить удар?

– Не видел за стенкой. Не могу сказать.

– Уже скачал видео гола на телефон?

– Моя жена отправила, несколько раз посмотрел, понравилось.

– Почему команда снова пошла вперёд только после пропущенного мяча?

– Не знаю. «Спартак» тоже очень сильная команда. Сейчас у них есть проблемы, но «Спартак» всё равно будет впереди и будет бороться за чемпионство. Очень рад, что мы сегодня выиграли.

– В раздевалке радость была сдержанной. Все силы на поле оставили?

– Думаю да. После игры ещё усталость есть. Думаю, ещё 2-3 дня подумаем над тем, что сделали.
Теги: Димитров Спартак Урал Максименко Rвидео
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