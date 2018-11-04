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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Случайные люди: «Спартак» вновь проиграл, проблема не в Рианчо, а в комплексе
«Спартак» потерпел четвёртое домашнее поражение подряд в РПЛ. Любопытно, что все фиаско пришлись на матчи с клубами, которые не входят в первую пятёрку команд турнира. На этот раз москвичи уступили «Уралу», проявив полную беспомощность. Происходящее наводит на мысль, что в сегодняшнем «Спартаке» оказались случайные люди: от болельщиков до президента. Rusfootball.info подводит итоги печальному периоду «народной» команды.
На что рассчитывал Леонид Федун, когда увольнял Массимо Карреру? Наверное, на эмоциональный всплеск, встряску для игроков «Спартака». Уже сейчас можно сказать, что ничего толком не изменилось. «Красно-белые» продолжают действовать в привычной манере, подолгу перекатывая мяч без реальных моментов впереди. Никуда не делась и расхлябанность москвичей в обороне, которая была отчётливо видна в эпизоде со вторым голом екатеринбуржцев. Домашнее поражение от «Урала» - настоящий приговор. В нынешнем сезоне екатеринбуржцы одержали лишь одну гостевую победу – над «Енисеем», худшей командой РПЛ, которая даже от безнадёжного (в финансовом плане) «Анжи» отстаёт уже на четыре очка.
После своего первого поражения Рауль Рианчо, ставший с уходом Карреры и.о., говорил о солнце, которое обязательно выходит после дождя. Также испанец попытался объяснить результат невезением, дескать хозяева неудачно действовали впереди и создали немало моментов. Видимо, солнце для Рианчо светит уже сейчас через его розовые очки. Да, «Спартак» владел территориальным преимуществом, но о каком реальном превосходстве говорит и.о. москвичей? 58 на 42% по владению мячом, 21-10 по ударам по воротам, 5-8 по ударам в створ. Даже WhoScored, анализирующий во время игры ключевые показатели (передачи, отборы, километраж и т.п.) со своей роботизированной системой отдаёт предпочтение гостям. Средняя оценка игроков «Спартака» - 6.63, «Урала» - 6.95. Нет, «Спартак» совсем не был лучше своего скромного соперника, преимущество по владению мячом и отсутствие чёткого плана на игру не является показателем превосходства. Рианчо не прав.
Случайный тренер
Скажем откровенно, нахождение Рианчо на тренерском мостике «Спартака» - абсолютная случайность. Испанец, входивший в штаб Карреры, должен был по логике вещей покинуть команду, как и его бывший босс. Почему ответственность за неудачи «Спартака» в итоге несёт только главный тренер, а его ассистент выходит сухим из воды? Рианчо находился в команде всё это время и также готовил «Спартак» к матчам. Тем не менее, боссы «красно-белых» выбрали иную стратегию (или её отсутствие).
Понять Рианчо в этой ситуации можно. Судя по всему, он искренне рад предоставившейся возможности, довольно искренен, пытается понять русскую душу. Он не юлит, а прямо говорит на пресс-конференциях, искренне обнимает своих игроков, даже тех, кто фактически своей неудачной игрой приближает его отставку. Кто бы из нас на месте Рианчо отказался от такого шанса и принципиально ушёл в след за Каррерой?
Но факт остаётся фактом, Рианчо толком ничего не изменил в игре «Спартака». Главное открытие Рауля – перевод Боккетти на место опорника. Согласитесь, этого явно недостаточно, чтобы преодолеть системный кризис клуба. Рианчо может продолжать «отжигать» на пресс-конференциях, активно жестикулировать на бровке, живя игрой своей команды. Но хороший человек и хороший тренер – не одно и то же. Да и есть такое мнение, что в этом «Спартаке» так быстро ничего не исправит даже первоклассный специалист.
Случайные игроки
Отец Ильи Кутепова может долго и прилюдно возмущаться, что его сыну не предлагают щедрый контракт, как другим игрокам «Спартака». Ивелин Попов может и дальше делать вид, что он не сбавил требований к самому себе, а Александр Ташаев – вспоминать свой развод с «Динамо». Но факт заключается в том, что в настоящее время многие игроки «Спартака» просто не соответствуют декларируемому уровню команды. Об этом Rusfootball.info писал уже неоднократно. Дела у команды совсем плохи, если главными фантазистами являются Луис Адриано – ленивейший бразилец, склонный к полноте, да Софьян Ханни с Романом Еремёнко, которые даже не являются игроками основного состава! Интересно, почему Рианчо усадил Ханни и Ерёменко в запас, ведь было очевидно, что «красно-белым» придётся взламывать насыщенную оборону?
С уходом Промеса у «Спартака» возникли серьёзные проблемы. На фоне инертных «гладиаторов» даже тот Промес, который явно не выкладывался на 100% перед уходом в «Севилью», был бы первой скрипкой в этой команде. Остаётся загадкой, как можно было отпустить Промеса, не озаботившись заменой лидера «Спартака».
В целом, нынешний состав московского клуба примерно соответствует месту, которое занимает команда. С таким подбором игроков «Спартак» должен бороться за место в пятёрке. Вы видели сегодняшний матч «Краснодара» и «Ростова»? «Быки» со своими кружевами и кавалерийской атакой чуть ли не на голову превосходят «Спартак». «Ростов» со своими злыми дядьками, готовыми рубиться в каждом эпизоде, тоже опережает «красно-белых» заслуженно. И мы уже не говорим о «Локомотиве» и «Зените», которые по подбору игроков и вовсе находятся в другой лиге. ЦСКА со своим «детсадом» выезжает на гении тренера, которого у «Спартака» нет.
Случайный президент
Наверное, всем знаком мем с собачкой, сидящей в горящем доме, которая говорит: «Всё хорошо». Примерно в такую же игру сейчас играет Леонид Федун. Его команда всеми силами стремится к тому, чтобы досрочно выбыть из чемпионской гонки и избавить себя от борьбы в еврокубках, а Федун отправляется в отпуск, ведь это – святое! Президент продолжает хранить молчание и ничего не говорит о будущем. И главное – не предпринимает каких-то реальных шагов. Ок, вы решили назначать Кононова, но идут торги с «Арсеналом»? Неужели обозначенные 500 тысяч евро стоят того, чтобы эпоха безвременья продолжалась уже четыре матча?! Считаете, что нужно оставить Рианчо до зимы или вообще? Сделайте соответствующее заявление, чтобы успокоить футболистов и болельщиков. Россия – страна с монархическими замашками. Россияне не любят неопределённость, посмотрите, как сейчас многие боятся, что будет в эпоху после Путина. И боятся не потому, что сейчас всё так здорово, а из-за того, что людям не нравится неопределённость.
Аналогичная ситуация складывается и в футбольном клубе. Болельщики продолжают поливать Рианчо, прекрасно понимая, что завтра на его месте может оказаться другой. Хотите оставить Рианчо? Дайте уже понять это. Не может команда такого статуса оставаться без тренера более 10 дней. В тяжёлой ситуации коллективу нужен лидер, который выйдет и всех успокоит. И этим лидером не может быть Рианчо, рассказывающий про русский народ.
Случайные болельщики
Можно сколько угодно говорить о преданных фанатах «Спартака», но за последние недели болельщики позволили узнать о себе много нового. В тяжёлые периоды футболисты и болельщики должны быть вместе, а не наоборот. Сколько можно поливать Федуна и Рианчо? Неужели при Червиченко вам нравилось больше? Или вы действительно кайфовали от работы Аленичева?
Всё, Каррера уже покинул Россию, ваши акции протеста, язвительные кричалки и маты в адрес не заслуживающего того Рианчо не вернут Массимо. Именно сейчас «красно-белым» нужна поддержка, а не полупустые трибуны. Как известно, друг познаётся в беде. Видимо, у «Спартака» настоящих друзей не так много.
Чемпионат России
13 тур
"Спартак" – "Урал" 1:2
Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29, Панюков, 76
"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов (Ерёменко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 79), Луис Адриано.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин
Фото - "Чемпионат"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
На что рассчитывал Леонид Федун, когда увольнял Массимо Карреру? Наверное, на эмоциональный всплеск, встряску для игроков «Спартака». Уже сейчас можно сказать, что ничего толком не изменилось. «Красно-белые» продолжают действовать в привычной манере, подолгу перекатывая мяч без реальных моментов впереди. Никуда не делась и расхлябанность москвичей в обороне, которая была отчётливо видна в эпизоде со вторым голом екатеринбуржцев. Домашнее поражение от «Урала» - настоящий приговор. В нынешнем сезоне екатеринбуржцы одержали лишь одну гостевую победу – над «Енисеем», худшей командой РПЛ, которая даже от безнадёжного (в финансовом плане) «Анжи» отстаёт уже на четыре очка.
После своего первого поражения Рауль Рианчо, ставший с уходом Карреры и.о., говорил о солнце, которое обязательно выходит после дождя. Также испанец попытался объяснить результат невезением, дескать хозяева неудачно действовали впереди и создали немало моментов. Видимо, солнце для Рианчо светит уже сейчас через его розовые очки. Да, «Спартак» владел территориальным преимуществом, но о каком реальном превосходстве говорит и.о. москвичей? 58 на 42% по владению мячом, 21-10 по ударам по воротам, 5-8 по ударам в створ. Даже WhoScored, анализирующий во время игры ключевые показатели (передачи, отборы, километраж и т.п.) со своей роботизированной системой отдаёт предпочтение гостям. Средняя оценка игроков «Спартака» - 6.63, «Урала» - 6.95. Нет, «Спартак» совсем не был лучше своего скромного соперника, преимущество по владению мячом и отсутствие чёткого плана на игру не является показателем превосходства. Рианчо не прав.
Случайный тренер
Скажем откровенно, нахождение Рианчо на тренерском мостике «Спартака» - абсолютная случайность. Испанец, входивший в штаб Карреры, должен был по логике вещей покинуть команду, как и его бывший босс. Почему ответственность за неудачи «Спартака» в итоге несёт только главный тренер, а его ассистент выходит сухим из воды? Рианчо находился в команде всё это время и также готовил «Спартак» к матчам. Тем не менее, боссы «красно-белых» выбрали иную стратегию (или её отсутствие).
Понять Рианчо в этой ситуации можно. Судя по всему, он искренне рад предоставившейся возможности, довольно искренен, пытается понять русскую душу. Он не юлит, а прямо говорит на пресс-конференциях, искренне обнимает своих игроков, даже тех, кто фактически своей неудачной игрой приближает его отставку. Кто бы из нас на месте Рианчо отказался от такого шанса и принципиально ушёл в след за Каррерой?
Но факт остаётся фактом, Рианчо толком ничего не изменил в игре «Спартака». Главное открытие Рауля – перевод Боккетти на место опорника. Согласитесь, этого явно недостаточно, чтобы преодолеть системный кризис клуба. Рианчо может продолжать «отжигать» на пресс-конференциях, активно жестикулировать на бровке, живя игрой своей команды. Но хороший человек и хороший тренер – не одно и то же. Да и есть такое мнение, что в этом «Спартаке» так быстро ничего не исправит даже первоклассный специалист.
Случайные игроки
Отец Ильи Кутепова может долго и прилюдно возмущаться, что его сыну не предлагают щедрый контракт, как другим игрокам «Спартака». Ивелин Попов может и дальше делать вид, что он не сбавил требований к самому себе, а Александр Ташаев – вспоминать свой развод с «Динамо». Но факт заключается в том, что в настоящее время многие игроки «Спартака» просто не соответствуют декларируемому уровню команды. Об этом Rusfootball.info писал уже неоднократно. Дела у команды совсем плохи, если главными фантазистами являются Луис Адриано – ленивейший бразилец, склонный к полноте, да Софьян Ханни с Романом Еремёнко, которые даже не являются игроками основного состава! Интересно, почему Рианчо усадил Ханни и Ерёменко в запас, ведь было очевидно, что «красно-белым» придётся взламывать насыщенную оборону?
С уходом Промеса у «Спартака» возникли серьёзные проблемы. На фоне инертных «гладиаторов» даже тот Промес, который явно не выкладывался на 100% перед уходом в «Севилью», был бы первой скрипкой в этой команде. Остаётся загадкой, как можно было отпустить Промеса, не озаботившись заменой лидера «Спартака».
В целом, нынешний состав московского клуба примерно соответствует месту, которое занимает команда. С таким подбором игроков «Спартак» должен бороться за место в пятёрке. Вы видели сегодняшний матч «Краснодара» и «Ростова»? «Быки» со своими кружевами и кавалерийской атакой чуть ли не на голову превосходят «Спартак». «Ростов» со своими злыми дядьками, готовыми рубиться в каждом эпизоде, тоже опережает «красно-белых» заслуженно. И мы уже не говорим о «Локомотиве» и «Зените», которые по подбору игроков и вовсе находятся в другой лиге. ЦСКА со своим «детсадом» выезжает на гении тренера, которого у «Спартака» нет.
Случайный президент
Наверное, всем знаком мем с собачкой, сидящей в горящем доме, которая говорит: «Всё хорошо». Примерно в такую же игру сейчас играет Леонид Федун. Его команда всеми силами стремится к тому, чтобы досрочно выбыть из чемпионской гонки и избавить себя от борьбы в еврокубках, а Федун отправляется в отпуск, ведь это – святое! Президент продолжает хранить молчание и ничего не говорит о будущем. И главное – не предпринимает каких-то реальных шагов. Ок, вы решили назначать Кононова, но идут торги с «Арсеналом»? Неужели обозначенные 500 тысяч евро стоят того, чтобы эпоха безвременья продолжалась уже четыре матча?! Считаете, что нужно оставить Рианчо до зимы или вообще? Сделайте соответствующее заявление, чтобы успокоить футболистов и болельщиков. Россия – страна с монархическими замашками. Россияне не любят неопределённость, посмотрите, как сейчас многие боятся, что будет в эпоху после Путина. И боятся не потому, что сейчас всё так здорово, а из-за того, что людям не нравится неопределённость.
Аналогичная ситуация складывается и в футбольном клубе. Болельщики продолжают поливать Рианчо, прекрасно понимая, что завтра на его месте может оказаться другой. Хотите оставить Рианчо? Дайте уже понять это. Не может команда такого статуса оставаться без тренера более 10 дней. В тяжёлой ситуации коллективу нужен лидер, который выйдет и всех успокоит. И этим лидером не может быть Рианчо, рассказывающий про русский народ.
Случайные болельщики
Можно сколько угодно говорить о преданных фанатах «Спартака», но за последние недели болельщики позволили узнать о себе много нового. В тяжёлые периоды футболисты и болельщики должны быть вместе, а не наоборот. Сколько можно поливать Федуна и Рианчо? Неужели при Червиченко вам нравилось больше? Или вы действительно кайфовали от работы Аленичева?
Всё, Каррера уже покинул Россию, ваши акции протеста, язвительные кричалки и маты в адрес не заслуживающего того Рианчо не вернут Массимо. Именно сейчас «красно-белым» нужна поддержка, а не полупустые трибуны. Как известно, друг познаётся в беде. Видимо, у «Спартака» настоящих друзей не так много.
Чемпионат России
13 тур
"Спартак" – "Урал" 1:2
Голы: Адриано, 74 - Димитров, 29, Панюков, 76
"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Петкович, Комбаров, Зобнин, Игнатов (Ерёменко, 55), Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 79), Луис Адриано.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин
Фото - "Чемпионат"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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