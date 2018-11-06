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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Герои Урала. Сборная лучших футболистов 13-го тура
В минувшем туре ядро состава символической сборной лучших игроков чемпионата России составляют футболисты из Урала - представители Екатеринбурга и Оренбурга. О том, кто ещё отличился на прошедших выходных, - в нашей постоянной рубрике.
Ярослав Годзюр, "Урал"
Голкипер команды, обыгравшей на выходных "Спартак". Годзюр пропустил мяч от Адриано, но сделал ключевое спасение, которое и определило исход встречи: когда свежий Мельгарехо выходил один на один, вратарь воспользовался заминкой оппонента и вовремя вышел из ворот. Тем самым - позволил своим партнерам добиться победы.
Мирал Самарджич, "Крылья Советов"
У Самары было далеко не все в порядке в обороне - пропущенный гол от "Уфы" красноречиво об этом свидетельствует. Но вот один из центральных защитников команды Божовича отличился забитым мячом в чужие ворота, что при победе с минимальным перевесом имеет огромное значение. Хоть и не редкость, но и не самое частое явление в случае с центральными защитниками.
Дмитрий Андреев, "Оренбург"
Уральцы минимально победили на своём поле "Рубин". Казань не только не смогла забить, но и вообще не имела особых моментов на этом выезде. В первую очередь, конечно, из-за классной игры центральных защитников "Оренбурга". Из трёх футболистов уместнее всего будет выделить Андреева, который не только рубился в своей штрафной, но и отметился в паре эпизодов при стандартах на чужой половине поля. Андреев так замучил в борьбе Кудряшова, что тот не выдержал и через несколько минут сыграл рукой в собственной штрафной.
Бенедикт Хёведес, "Локомотив"
Немецкий "железнодорожник" продолжает приносить пользу партнёрам: несмотря на то, что очень многие относились скептически к данному трансферу, на данный момент он полностью себя оправдывает. Бенедикт забил первый гол "Локомотива" в этой игре, воспользовавшись безалаберность игроков обороны "Арсенала" в позиционной обороне, и сделал весомый вклад в четвертую подряд победу москвичей.
Роберт Мак, "Зенит"
У питерцев игра против "Ахмата" не очень клеилась. И это вряд ли кого удивило, учитывая, что последние матчи "сине-бело-голубые" находятся в функциональной яме, выбраться из которой им пока не удаётся.
Именно в такой трудный момент Роберт взял и заработал пенальти, с которого был оформлен победный мяч "Зенита". Стоит признать, что остальную часть игры Мак провел далеко не блестяще, но одно единственное действие выделяет его из состава нынешних лидеров чемпионата.
Николай Димитров, "Урал"
Правый фланг у команды Парфёнова работал просто отлично: выделять здесь следует не только полузащитника Димитрова, но и защитника Кулакова. Именно с этого края поля от "Урала" исходила основная опасность. Только вот Димитров, помимо тяжёлой работы в течение всего матча, отметился и роскошным голом со штрафного. Поэтому в сборной лучших - именно этот игрок.
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Несмотря на то, что московское дерби завершилось вничью, одного игрока с положительной стороны выделить наверняка можно. Конечно, позиция опорника совсем не то, что подходит к Ахметову (по крайней мере, игра на этой позиции без напарника типа Вернблума), но и там Ильзат проявляет себя очень неплохо. Речь, конечно, идет о созидании. Ахметов в течение всей игры давал очень много движения, старательно обострял и регулярно делал неочевидные передачи, из которых могло получиться очень многое - увы, партнеры не поддержали.
Антон Миранчук, "Локомотив"
На старте сезона Миранчуков не критиковал только ленивый, а теперь мы все чаще говорим о них в комплиментарном тоне. Больше последнее время радует, конечно, Антон - так произошло и на этот раз.
Встреча против "Арсенала" получилась довольно непростой, но дубль Антона (один из его мячей стал победным) пришелся очень кстати и позволил действующему чемпиону сломить сопротивление "пушкарей". Ждем подобных подвигов и за сборную, ведь шесть голов в последних четырех встречах гарантировали ему вызов в национальную команду.
Ари, "Краснодар"
Может, пора и его туда же, куда и Миранчука? Российский бразилец разошелся: вслед за отличной игрой против московского ЦСКА выдал еще один перфоманс в южном дерби. "Ростов" в минувшем туре получил от Ари пару мячей и был вынужден довольствоваться лишь ничейным результатом - чем не капитальный успех для форварда?
Андрес Понсе, "Анжи"
Победневший "Анжи" победил оставшийся без главного тренера "Енисей", а Понсе оформил дубль. Да, оба мяча были оформлены с пенальти, но какая разница? Игра была ровная, достаточно нервная, так что нападающему махачкалинцев было далеко не так просто реализовать одиннадцатиметровые.
Андрей Панюков, "Урал"
Автор победного гола в ворота "Спартака". Наверняка при его возвращении в питерский "Зенит" (сейчас он в аренде) многие болельщики, перебирая достижения нападающего за минувший год, будут вспоминать именно об этом матче. Что поделать - важнейший мяч в ворота главного противника клуба северной столицы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА
Ярослав Годзюр, "Урал"
Голкипер команды, обыгравшей на выходных "Спартак". Годзюр пропустил мяч от Адриано, но сделал ключевое спасение, которое и определило исход встречи: когда свежий Мельгарехо выходил один на один, вратарь воспользовался заминкой оппонента и вовремя вышел из ворот. Тем самым - позволил своим партнерам добиться победы.
Мирал Самарджич, "Крылья Советов"
У Самары было далеко не все в порядке в обороне - пропущенный гол от "Уфы" красноречиво об этом свидетельствует. Но вот один из центральных защитников команды Божовича отличился забитым мячом в чужие ворота, что при победе с минимальным перевесом имеет огромное значение. Хоть и не редкость, но и не самое частое явление в случае с центральными защитниками.
Дмитрий Андреев, "Оренбург"
Уральцы минимально победили на своём поле "Рубин". Казань не только не смогла забить, но и вообще не имела особых моментов на этом выезде. В первую очередь, конечно, из-за классной игры центральных защитников "Оренбурга". Из трёх футболистов уместнее всего будет выделить Андреева, который не только рубился в своей штрафной, но и отметился в паре эпизодов при стандартах на чужой половине поля. Андреев так замучил в борьбе Кудряшова, что тот не выдержал и через несколько минут сыграл рукой в собственной штрафной.
Бенедикт Хёведес, "Локомотив"
Немецкий "железнодорожник" продолжает приносить пользу партнёрам: несмотря на то, что очень многие относились скептически к данному трансферу, на данный момент он полностью себя оправдывает. Бенедикт забил первый гол "Локомотива" в этой игре, воспользовавшись безалаберность игроков обороны "Арсенала" в позиционной обороне, и сделал весомый вклад в четвертую подряд победу москвичей.
Роберт Мак, "Зенит"
У питерцев игра против "Ахмата" не очень клеилась. И это вряд ли кого удивило, учитывая, что последние матчи "сине-бело-голубые" находятся в функциональной яме, выбраться из которой им пока не удаётся.
Именно в такой трудный момент Роберт взял и заработал пенальти, с которого был оформлен победный мяч "Зенита". Стоит признать, что остальную часть игры Мак провел далеко не блестяще, но одно единственное действие выделяет его из состава нынешних лидеров чемпионата.
Николай Димитров, "Урал"
Правый фланг у команды Парфёнова работал просто отлично: выделять здесь следует не только полузащитника Димитрова, но и защитника Кулакова. Именно с этого края поля от "Урала" исходила основная опасность. Только вот Димитров, помимо тяжёлой работы в течение всего матча, отметился и роскошным голом со штрафного. Поэтому в сборной лучших - именно этот игрок.
Ильзат Ахметов, ЦСКА
Несмотря на то, что московское дерби завершилось вничью, одного игрока с положительной стороны выделить наверняка можно. Конечно, позиция опорника совсем не то, что подходит к Ахметову (по крайней мере, игра на этой позиции без напарника типа Вернблума), но и там Ильзат проявляет себя очень неплохо. Речь, конечно, идет о созидании. Ахметов в течение всей игры давал очень много движения, старательно обострял и регулярно делал неочевидные передачи, из которых могло получиться очень многое - увы, партнеры не поддержали.
Антон Миранчук, "Локомотив"
На старте сезона Миранчуков не критиковал только ленивый, а теперь мы все чаще говорим о них в комплиментарном тоне. Больше последнее время радует, конечно, Антон - так произошло и на этот раз.
Встреча против "Арсенала" получилась довольно непростой, но дубль Антона (один из его мячей стал победным) пришелся очень кстати и позволил действующему чемпиону сломить сопротивление "пушкарей". Ждем подобных подвигов и за сборную, ведь шесть голов в последних четырех встречах гарантировали ему вызов в национальную команду.
Ари, "Краснодар"
Может, пора и его туда же, куда и Миранчука? Российский бразилец разошелся: вслед за отличной игрой против московского ЦСКА выдал еще один перфоманс в южном дерби. "Ростов" в минувшем туре получил от Ари пару мячей и был вынужден довольствоваться лишь ничейным результатом - чем не капитальный успех для форварда?
Андрес Понсе, "Анжи"
Победневший "Анжи" победил оставшийся без главного тренера "Енисей", а Понсе оформил дубль. Да, оба мяча были оформлены с пенальти, но какая разница? Игра была ровная, достаточно нервная, так что нападающему махачкалинцев было далеко не так просто реализовать одиннадцатиметровые.
Андрей Панюков, "Урал"
Автор победного гола в ворота "Спартака". Наверняка при его возвращении в питерский "Зенит" (сейчас он в аренде) многие болельщики, перебирая достижения нападающего за минувший год, будут вспоминать именно об этом матче. Что поделать - важнейший мяч в ворота главного противника клуба северной столицы.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА
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