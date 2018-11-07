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Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о высоких зарплатах футболистов.

"Профессиональный спорт - это очень тяжелая работа. Мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги. Когда отец в детстве отвел меня в футбольную секцию, я не думал, что буду зарабатывать какие-то деньги. Я просто хотел заниматься тем, чем хочу. Считаю, что самое главное – заниматься любимым делом, а не тем, чем придется. Так получилось, что в футболе зарабатываешь большие деньги. И я этого не стесняюсь", – сказал футболист.

Русское радио
Теги: Джикия
Сегодня, 12:16
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(13)
#12  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
За четыре домашних проигрыша Спартака было бы справедливо вернуть болельщикам деньги за билеты в 10-кратном размере за ваш счет паскудники.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  marlok  Иваново (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В том то и дело, что там идут в футбол чтобы стать профессиональным спортсменом и зарабатывать деньги, а у нас об этом оказывается не думают. Вот и получаются у нас горе игроки с миллионными зарплатами
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#10  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В английской скоростной лиги пашут, а в российской пешеходной с корявым пасом дурака валяют и жалуются на тяжелую работу, но ЛЧ и ЛЕ доказывает что вы ленивые лодыри с халявным незаслуженным баблом дохода. От шахтера и дворника больше пользы для страны чем от вас раздолбаев.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  sanyapytilin   (Сегодня, 13:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вопрос к работодателю, а не к футболисту...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#8  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:36)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Надо ему запретить играть головой .


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#7  andrej95602   (Сегодня, 13:32)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Ещё один пахарь объявился
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:23)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Гоша, людям неприятно наверное потому, что у нас футбол - это скорее олигархическое развлечение... но никак не бизнес, где зарабатывают. А игроки - эдакие мирные гладиаторы "на прикормке". Где вы видели бизнес, чтобы фирма была в упадке, её работники перессорились, показатели - швах, прибыль - около нуля, а зарплаты работников при этом - "цветут и пахнут"? Я таких бизнесов не видел, хотя много где работал. Поэтому, Гоша, играйте себе на здоровье в футбол, но глубоко размышлять - это не ваше.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Евгений Буров   (Сегодня, 13:12)
  • +6
  •  (6)

а у токаря и дворника -легкая и они все жизнь считают потому что считать собственно не чего и быстро -а денег много не бывает -либо мало либо нет laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#4  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 12:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Отправить его куда нибудь на шахту и посмотреть что он запоёт.

А ты в шахте был? Работал наверное там? Я 12 лет проработал, но никому не завидую потому что футболисты и прочие спортсмены тоже пашут, главное они зарабатывают а не воруют.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Отправить его куда нибудь на шахту и посмотреть что он запоёт.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (4)
online

Ну ещё бы ты. С сытым брюхом жизнь полегче будет, чем бомжом на помойках.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Считаю, что самое главное – заниматься любимым делом... ...зарабатывать большие деньги.

но в том-то и дело, что он не один,
кто больше всех деньги на свете любил.
Он это забыл. wink


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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