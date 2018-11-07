Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о высоких зарплатах футболистов."Профессиональный спорт - это очень тяжелая работа. Мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги. Когда отец в детстве отвел меня в футбольную секцию, я не думал, что буду зарабатывать какие-то деньги. Я просто хотел заниматься тем, чем хочу. Считаю, что самое главное – заниматься любимым делом, а не тем, чем придется. Так получилось, что в футболе зарабатываешь большие деньги. И я этого не стесняюсь", – сказал футболист.