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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" наказан закрытием фанатских трибун на ближайший матч Кубка России
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказание для "Спартака" по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи".
"Были массовые оскорбления в адрес болельщиков и самой команды "Анжи". Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды "Анжи" по происхождению.
Это уже не первое нарушение, а рецидив. Поэтому было принято решение: за пиротехнику "Спартак" оштрафован на 80 тыс. рублей. Рианчо оштрафован на 3 тыс. за выход за пределы технической зоны. За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 130 тыс. рублей, также решено запретить допуск на трибуны "Б" и "Д" на один ближайший матч Кубка России", — сказал Григорьянц.
"Чемпионат"
"Были массовые оскорбления в адрес болельщиков и самой команды "Анжи". Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды "Анжи" по происхождению.
Это уже не первое нарушение, а рецидив. Поэтому было принято решение: за пиротехнику "Спартак" оштрафован на 80 тыс. рублей. Рианчо оштрафован на 3 тыс. за выход за пределы технической зоны. За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 130 тыс. рублей, также решено запретить допуск на трибуны "Б" и "Д" на один ближайший матч Кубка России", — сказал Григорьянц.
"Чемпионат"
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