"Спартак" наказан закрытием фанатских трибун на ближайший матч Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказание для "Спартака" по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи"."Были массовые оскорбления в адрес болельщиков и самой команды "Анжи". Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды "Анжи" по происхождению.Это уже не первое нарушение, а рецидив. Поэтому было принято решение: за пиротехнику "Спартак" оштрафован на 80 тыс. рублей. Рианчо оштрафован на 3 тыс. за выход за пределы технической зоны. За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 130 тыс. рублей, также решено запретить допуск на трибуны "Б" и "Д" на один ближайший матч Кубка России", — сказал Григорьянц.