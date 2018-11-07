Эмануэль Маммана: "Зенит" сделает все, чтобы увезти из Бордо три чка"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана перед завтрашним матчем 4-го тура Лиги Европы против "Бордо" заявил, что сине-бело-голубые знают силу соперника.- Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.– Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле.