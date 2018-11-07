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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Эмануэль Маммана: "Зенит" сделает все, чтобы увезти из Бордо три чка"
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана перед завтрашним матчем 4-го тура Лиги Европы против "Бордо" заявил, что сине-бело-голубые знают силу соперника.
- Является ли для "Зенита" проблемой то, что для "Бордо" завтрашний матч - важнейший в группе? Ведь если они не победят, то вылетают.
- Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.
- Как вы чувствуете себя после травмы? Обретаете ли физическую форму и психологическую уверенность?
– Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле.
"ФК Зенит"
- Является ли для "Зенита" проблемой то, что для "Бордо" завтрашний матч - важнейший в группе? Ведь если они не победят, то вылетают.
- Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.
- Как вы чувствуете себя после травмы? Обретаете ли физическую форму и психологическую уверенность?
– Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле.
"ФК Зенит"
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