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Эмануэль Маммана: "Зенит" сделает все, чтобы увезти из Бордо три чка"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана перед завтрашним матчем 4-го тура Лиги Европы против "Бордо" заявил, что сине-бело-голубые знают силу соперника.

- Является ли для "Зенита" проблемой то, что для "Бордо" завтрашний матч - важнейший в группе? Ведь если они не победят, то вылетают.

- Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.

- Как вы чувствуете себя после травмы? Обретаете ли физическую форму и психологическую уверенность?

– Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле.

"ФК Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 21:33
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Придётся теперь и за чемпионишку отрабатывать.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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