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"Енисей" не может вылететь в Краснодар

Красноярский "Енисей" не может вылететь на матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Сообщается, что в принимающем городе сильный туман. Красноярцы добираются до Краснодара через Москву.

Теги: Енисей Краснодар
Сегодня, 11:49
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#6  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Сибирячок
Ибо нехер было меняться матчами.

В Краснодаре сейчас +15 , а в Красноярске - 20 ! Чувствуешь разницу ? wink
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 12:28)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ибо нехер было меняться матчами. Енисей вообще ведёт странную игру по поставке очков соперникам. Перед Анжи странно отстранили Аленичева, слили с левых пенальти ( один точно) анжуйцам, а потом благополучно вернули Аленя. Что, Дима был против слива Анжи?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  сын кубани  краснодар (Сегодня, 12:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Misha Hetfild,
ну получше чем из Сочи те же 300, но по горам


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#3  Oris   (Сегодня, 12:13)
  • -1
  •  (1)
online

Да. туманы стоят сильнейшие. Не видно как ночью.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:09)
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: сын кубани
В Анапу можно или Ростов накрайняк

Ну из Ростова на автобусе пилить почти 300 км , то-же не большёй кайф .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 11:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
В Анапу можно или Ростов накрайняк


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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