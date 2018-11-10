"Енисей" не может вылететь в Краснодар

Красноярский "Енисей" не может вылететь на матч 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром".Сообщается, что в принимающем городе сильный туман. Красноярцы добираются до Краснодара через Москву.