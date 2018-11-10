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Павел Могилевец и Сергей Петров дозаявлены в сборную России

Пресс-служба сборной России сообщила, что защитник Сергей Петров ("Краснодар") и полузащитник Павел Могилевец ("Рубин") вызваны в национальную команду для подготовки к ближайшим международным матчам.

Напомним, ранее травмы получили Марио Фернандес (ЦСКА), Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако").

Пресс-служба сборной России
Теги: Сборная России Могилевец Петров
Сегодня, 14:10
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