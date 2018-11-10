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Кокорину и Мамаеву разрешено пользоваться телефоном с ограничением в 15 минут

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могут совершать звонки из СИЗО.

"Заключенным футболистам разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, через личный счет заключенного, после чего можно пользоваться телефоном. Есть ограничение - 15 минут на разговор", - сказал Мельников.

Напомним, футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых в избиении трех людей.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:19
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#4  yuri  спб (Сегодня, 16:06)
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online

Цитата: sssh53
Три дебила это сила. Да пусть уже сядут и забудем про них. З

Только после Вас, сэр. " Писдеть не мешки ворочать".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 15:43)
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Три дебила это сила. Да пусть уже сядут и забудем про них. Зенит играл хорошо и без Кокорина. Про младшего братца и говорить нечего. Это конченный ребенок солнышко. Да и без Мамаева Краснодар проживет. Пусть сядут на пару лет. Может мозги проветрят и себе и другим
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 15:26)
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Тренироваться пять раз нельзя а телефон можно! Маразм! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 15:24)
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online

Китайская морда , что пошла до конца подписала себе клеймо на оставшуюся свою никчемную жизню. Стул на балде словно рога у оленя . Не ссы против народа , иначе утонешь. Кот не мог ругаться , какая-то вошь с рогами его способности пыталась ограничить. Ну и зря подумал он.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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