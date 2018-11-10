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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Кокорину и Мамаеву разрешено пользоваться телефоном с ограничением в 15 минут
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могут совершать звонки из СИЗО.
"Заключенным футболистам разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, через личный счет заключенного, после чего можно пользоваться телефоном. Есть ограничение - 15 минут на разговор", - сказал Мельников.
Напомним, футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых в избиении трех людей.
"СЭ"
"Заключенным футболистам разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, через личный счет заключенного, после чего можно пользоваться телефоном. Есть ограничение - 15 минут на разговор", - сказал Мельников.
Напомним, футболисты помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых в избиении трех людей.
"СЭ"
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