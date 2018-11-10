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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
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Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
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Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Оливье Тилль: будет приятно победить "Спартак"
Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль перед матчем cо "Спартаком" заявил, что ему будет приятно обыграть московскую команду.
"В чемпионате России играют профессионалы. Здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч, как настоящая битва. Знаю, что "Спартак" – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить. Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
"В чемпионате России играют профессионалы. Здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч, как настоящая битва. Знаю, что "Спартак" – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить. Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
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