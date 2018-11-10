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Оливье Тилль: будет приятно победить "Спартак"

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль перед матчем cо "Спартаком" заявил, что ему будет приятно обыграть московскую команду.

"В чемпионате России играют профессионалы. Здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч, как настоящая битва. Знаю, что "Спартак" – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить. Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Уфа Спартак
Сегодня, 20:20
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#1  Я ухожу.   (Сегодня, 20:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Не удивлюсь, если Уфа чпокнет пидopaк.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
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