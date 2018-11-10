Оливье Тилль: будет приятно победить "Спартак"

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль перед матчем cо "Спартаком" заявил, что ему будет приятно обыграть московскую команду."В чемпионате России играют профессионалы. Здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч, как настоящая битва. Знаю, что "Спартак" – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить. Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу", - цитирует игрока пресс-служба клуба.