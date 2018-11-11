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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Денис Бояринцев: после "Ренджерс" предполагал, что "Спартак" пойдёт на поправку
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результат «Спартака» после 14-ти туров чемпионата на фоне поражения от «Уфы» со счётом 0:2.
- Неожиданный результат. Знаете, после игры с «Рейнджерс», я, если честно, предполагал что «Спартак» пошёл на поправку. Думал, что так будет после того, как команда вытащила такой тяжелый матч. Может быть, просто в этом матче Лиге Европы они потратили очень много сил? Но, конечно, клуб с такой скамейкой и подбором игроков должен уметь играть на два фронта. Результат обескураживающий.
Как мне кажется, в первую очередь, сейчас нужно определиться с главным тренером. Вряд ли Рианчо сейчас имеет большой авторитет в команде. Руководству нужно определиться с кандидатурой главного тренера дабы была твёрдая рука. Тогда дела у «Спартака» должны будут пойти получше.
- Рискнёт ли, кто-либо из тренеров с Большим именем прийти в «Спартак» прямо сейчас, когда есть риск отработать только месяц, но быть уволенным, к примеру, в трансферное окно?
- Вы знаете, любой тренер с амбициями скорее предпочтёт познакомиться с командой сейчас, во время чемпионата. Лучше выходить и работать сейчас, а не с чистого листа, со сборов. Думаю, любой тренер с хорошими амбициями не отказался бы возглавить клуб именно сейчас. Заодно можно ещё до отпуска познакомиться с командой. И определиться – кто тебе на следующий сезон нужен, а с кем лучше расстаться. Этот месяц может быть очень полезно проведён.
- Если рассматривать первые 14-15 игроков: тут вопрос в личностях, кого из игроков нужно разгонять? Или же проблема в другом?
- Вы знаете, «Спартак» ведь достаточно омолодился ещё при Каррере. И молодежь достаточно хорошая, с ней нужно работать и она должна расти в «Спартаке». А что касается остальных… Это ведь чемпионский состав. И подбор игроков хороший. И из него можно что-то слепить приличное.
Но большой вопрос в том, кто придёт на этот пост. С каким видением футбола? Кто подходит под его концепцию? Наверняка будут перестановки и ротации. И он, тренер, будет решать – кого в команде оставлять, а кого нет. Но состав неплохой, и он уже доказал ранее что может играть в разных сочетаниях.
- Правильно ли понимать, что Рианчо не выглядит как человек, кто по крайней мере не должен продолжать работу в качестве главного тренера команды?
- Вы знаете, если вспоминать, то ранее и Каррера аналогичным образом, временно занял пост и.о. главного тренера «Спартака». Но, если не ошибаюсь, он сразу показал результат. А потому и получил возможность работать далее.
Конечно, Рианчо сложно сейчас работать: нужно одновременно и исправлять команду, и ещё и показывать результат – прямо здесь и сейчас. Это очень непросто. Но он, по крайней мере, опытный специалист. И с тем багажом знаний что у него есть – имеет возможности справиться с этой ситуацией. Но, если в ближайших играх у него не получится дать положительный результат, тогда, видимо, «Спартаку» нужно искать нечто другое.
Конечно же на это место сейчас нужен человек, что знает «Спартак». Который не чужой. Кандидатуры? Тут уж увольте – пусть это решает руководство клуба. Хорошие специалисты, что могут справиться с ситуацией. Но не хочется лезть к руководству «Спартака» со своими кандидатурами. Там достаточно опытные люди, что уже не раз меняли главных тренеров. И тут, думаю, разберутся и без сторонних советов.
- «Спартак» после 14-и туров на 9-м месте. Если объективно, уже стоит забыть о борьбе за чемпионство и Лигу Чемпионов?
- Конечно же, теперь будет крайне сложно догнать лидеров чемпионата. И тут сложно говорить о борьбе за столь высокие цели как титул. Но «Спартак» - это та команда, что никогда не имеет права опускать руки. Конечно надо биться. Впереди пауза, где можно внести коррективы. А потом ещё целая весна. Вряд ли «Спартак» опустит руки. Команда с таким названием просто не имеет права так делать. Думаю, что по крайней мере биться за призовые места они не прекратят.
- Неожиданный результат. Знаете, после игры с «Рейнджерс», я, если честно, предполагал что «Спартак» пошёл на поправку. Думал, что так будет после того, как команда вытащила такой тяжелый матч. Может быть, просто в этом матче Лиге Европы они потратили очень много сил? Но, конечно, клуб с такой скамейкой и подбором игроков должен уметь играть на два фронта. Результат обескураживающий.
Как мне кажется, в первую очередь, сейчас нужно определиться с главным тренером. Вряд ли Рианчо сейчас имеет большой авторитет в команде. Руководству нужно определиться с кандидатурой главного тренера дабы была твёрдая рука. Тогда дела у «Спартака» должны будут пойти получше.
- Рискнёт ли, кто-либо из тренеров с Большим именем прийти в «Спартак» прямо сейчас, когда есть риск отработать только месяц, но быть уволенным, к примеру, в трансферное окно?
- Вы знаете, любой тренер с амбициями скорее предпочтёт познакомиться с командой сейчас, во время чемпионата. Лучше выходить и работать сейчас, а не с чистого листа, со сборов. Думаю, любой тренер с хорошими амбициями не отказался бы возглавить клуб именно сейчас. Заодно можно ещё до отпуска познакомиться с командой. И определиться – кто тебе на следующий сезон нужен, а с кем лучше расстаться. Этот месяц может быть очень полезно проведён.
- Если рассматривать первые 14-15 игроков: тут вопрос в личностях, кого из игроков нужно разгонять? Или же проблема в другом?
- Вы знаете, «Спартак» ведь достаточно омолодился ещё при Каррере. И молодежь достаточно хорошая, с ней нужно работать и она должна расти в «Спартаке». А что касается остальных… Это ведь чемпионский состав. И подбор игроков хороший. И из него можно что-то слепить приличное.
Но большой вопрос в том, кто придёт на этот пост. С каким видением футбола? Кто подходит под его концепцию? Наверняка будут перестановки и ротации. И он, тренер, будет решать – кого в команде оставлять, а кого нет. Но состав неплохой, и он уже доказал ранее что может играть в разных сочетаниях.
- Правильно ли понимать, что Рианчо не выглядит как человек, кто по крайней мере не должен продолжать работу в качестве главного тренера команды?
- Вы знаете, если вспоминать, то ранее и Каррера аналогичным образом, временно занял пост и.о. главного тренера «Спартака». Но, если не ошибаюсь, он сразу показал результат. А потому и получил возможность работать далее.
Конечно, Рианчо сложно сейчас работать: нужно одновременно и исправлять команду, и ещё и показывать результат – прямо здесь и сейчас. Это очень непросто. Но он, по крайней мере, опытный специалист. И с тем багажом знаний что у него есть – имеет возможности справиться с этой ситуацией. Но, если в ближайших играх у него не получится дать положительный результат, тогда, видимо, «Спартаку» нужно искать нечто другое.
Конечно же на это место сейчас нужен человек, что знает «Спартак». Который не чужой. Кандидатуры? Тут уж увольте – пусть это решает руководство клуба. Хорошие специалисты, что могут справиться с ситуацией. Но не хочется лезть к руководству «Спартака» со своими кандидатурами. Там достаточно опытные люди, что уже не раз меняли главных тренеров. И тут, думаю, разберутся и без сторонних советов.
- «Спартак» после 14-и туров на 9-м месте. Если объективно, уже стоит забыть о борьбе за чемпионство и Лигу Чемпионов?
- Конечно же, теперь будет крайне сложно догнать лидеров чемпионата. И тут сложно говорить о борьбе за столь высокие цели как титул. Но «Спартак» - это та команда, что никогда не имеет права опускать руки. Конечно надо биться. Впереди пауза, где можно внести коррективы. А потом ещё целая весна. Вряд ли «Спартак» опустит руки. Команда с таким названием просто не имеет права так делать. Думаю, что по крайней мере биться за призовые места они не прекратят.
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