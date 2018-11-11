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Евгений Чернов: хотели отыграться во втором тайме, но не получилось (видео)

Защитник "Зенита" Евгений Чернов пообщался с журналистами после встречи с ЦСКА (0:2).



- На второй тайм вышли с другим настроем, хотели отыграться, но не получилось.

- Ожидали, что ЦСКА так мощно начнет играть в первом тайме?

- Конечно. Мы знали, что у ЦСКА есть свой почерк, молодые футболисты, которые играют очень агрессивно. Особенно первый тайм с ними сегодня нам дался очень трудно.

- Как изначально все планировалось?

- У нас была задача победить.

- Вам было сегодня проще на поле от того, что отсутствовал Марио Фернандес?

- ЦСКА - хорошая команда, у них есть кем заменить игроков.

- Это поражение повлияет на турнирное положение?

- Впереди 16 туров, все еще может быть.

Rusfootball.info
Теги: Чернов Зенит ЦСКА Rвидео
Сегодня, 22:22
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