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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Чернов: хотели отыграться во втором тайме, но не получилось (видео)
Защитник "Зенита" Евгений Чернов пообщался с журналистами после встречи с ЦСКА (0:2).
- На второй тайм вышли с другим настроем, хотели отыграться, но не получилось.
- Ожидали, что ЦСКА так мощно начнет играть в первом тайме?
- Конечно. Мы знали, что у ЦСКА есть свой почерк, молодые футболисты, которые играют очень агрессивно. Особенно первый тайм с ними сегодня нам дался очень трудно.
- Как изначально все планировалось?
- У нас была задача победить.
- Вам было сегодня проще на поле от того, что отсутствовал Марио Фернандес?
- ЦСКА - хорошая команда, у них есть кем заменить игроков.
- Это поражение повлияет на турнирное положение?
- Впереди 16 туров, все еще может быть.
Rusfootball.info
- На второй тайм вышли с другим настроем, хотели отыграться, но не получилось.
- Ожидали, что ЦСКА так мощно начнет играть в первом тайме?
- Конечно. Мы знали, что у ЦСКА есть свой почерк, молодые футболисты, которые играют очень агрессивно. Особенно первый тайм с ними сегодня нам дался очень трудно.
- Как изначально все планировалось?
- У нас была задача победить.
- Вам было сегодня проще на поле от того, что отсутствовал Марио Фернандес?
- ЦСКА - хорошая команда, у них есть кем заменить игроков.
- Это поражение повлияет на турнирное положение?
- Впереди 16 туров, все еще может быть.
Rusfootball.info
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