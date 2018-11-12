Новости партнеров

Дмитрий Хомуха: результат матча ЦСКА - "Зенит" не удивил

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info после победы армейцев над "Зенитом" (2:0) в матче 14-го тура РПЛ проанализировал игру московского клуба.

- Победа ЦСКА над «Зенитом» удивительна или закономерна?
- Для меня в исходе матча ничего удивительного нет. Как-минимум на сегодня ЦСКА в плане футбола ничем не уступает «Зениту». У армейцев была гораздо более содержательная игра в организации атакующих действий.

- В этом году «Зенит», когда комбинационная игра не складывается – часто переходит на навал, и им раздавливает соперника. ЦСКА готовился это оружие деактивировать?

- ЦСКА ведь и вышел на поле в три центральных защитника – чтобы противодействовать этому подходу.

- Связку Дзюба – Заболотный Гончаренко ожидал увидеть?

- Возможно, не с самого начала матча. Но «Зенит» довольно часто использует такое сочетание форвардов. Особенно в концовке матча, когда нужно усиливать давление.

- Сегодня вы больше переживали за ЦСКА как за свой клуб, или же за Семака, как вашего товарища?

- Я ведь работаю тренером. И личные симпатии для меня в этом состоянии отходят на второй план. В этом году я радуюсь содержанию игры армейцев.

- Помню, в одном из прошлых интервью вы предсказывали ЦСКА весьма серьёзное обновление. Вы именно такого, как мы видим, обновления ожидали?

- Всё к этому шло. Большая группа игроков в силу возраста планировала завершить футбольную карьеру. И армейцы так или иначе – должны были переформатировать команды. И сделав акцент на перспективных и молодых игроках – они сделали верных ход.

- То, насколько молодые игроки придут, и что они настолько хорошо вольются в коллектив – приятная неожиданность? Или таков и был расчёт?

- Нет, конечно, когда такая большая группа игроков сливается в единый коллектив – тут всегда присутствует риск. И то, что это настолько хорошо получилось – приятная неожиданность. Им удалось сочетать опыт и молодость. И на фоне российского футбола армейцы выглядят очень цельным коллективом.

- Что в стратегическом плане после этого матча изменилось в РПЛ?

- Плотность в верхней части турнирной таблицы стала ещё выше. И до окончания зимней части первенства, а также после его возобновления – борьба за распределение мест в еврокубках будет, вероятно, ещё более серьёзная.

- Вы ожидали что «Зенит» может быть настолько уязвим, что ЦСКА сможет переиграть его в спокойном для себя стиле?

- В первую очередь ориентируюсь по выступлениям наших клубов не во внутреннем первенстве, а в еврокубках. По содержанию игры ЦСКА выглядит предпочтительнее «Зенита». При том что Лига Чемпионов, несомненно выше по уровню. Но даже несмотря на более высокий класс соперников, армейцы в еврокубках оставляют о себе более целостное впечатление нежели «Зенит».

- У ЦСКА есть шансы на продолжение борьбы в ЛЧ. Но в составе много молодежи что обычно нестабильна. Нет ли риска для ЦСКА погнаться за двумя турнирами сразу, и ничего не добиться ни там ни здесь?

- Думаю что армейцы будут бороться за попадание в весеннюю часть еврокубков. Но скорее всего – за Лигу Европы. Им очень сложно в силу возраста претендовать на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. А вот в борьбе за третье место в группе шансы весьма велики.

Rusfootball.info
Теги: Хомуха ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.