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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хомуха: результат матча ЦСКА - "Зенит" не удивил
Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info после победы армейцев над "Зенитом" (2:0) в матче 14-го тура РПЛ проанализировал игру московского клуба.
- Победа ЦСКА над «Зенитом» удивительна или закономерна?
- Для меня в исходе матча ничего удивительного нет. Как-минимум на сегодня ЦСКА в плане футбола ничем не уступает «Зениту». У армейцев была гораздо более содержательная игра в организации атакующих действий.
- В этом году «Зенит», когда комбинационная игра не складывается – часто переходит на навал, и им раздавливает соперника. ЦСКА готовился это оружие деактивировать?
- ЦСКА ведь и вышел на поле в три центральных защитника – чтобы противодействовать этому подходу.
- Связку Дзюба – Заболотный Гончаренко ожидал увидеть?
- Возможно, не с самого начала матча. Но «Зенит» довольно часто использует такое сочетание форвардов. Особенно в концовке матча, когда нужно усиливать давление.
- Сегодня вы больше переживали за ЦСКА как за свой клуб, или же за Семака, как вашего товарища?
- Я ведь работаю тренером. И личные симпатии для меня в этом состоянии отходят на второй план. В этом году я радуюсь содержанию игры армейцев.
- Помню, в одном из прошлых интервью вы предсказывали ЦСКА весьма серьёзное обновление. Вы именно такого, как мы видим, обновления ожидали?
- Всё к этому шло. Большая группа игроков в силу возраста планировала завершить футбольную карьеру. И армейцы так или иначе – должны были переформатировать команды. И сделав акцент на перспективных и молодых игроках – они сделали верных ход.
- То, насколько молодые игроки придут, и что они настолько хорошо вольются в коллектив – приятная неожиданность? Или таков и был расчёт?
- Нет, конечно, когда такая большая группа игроков сливается в единый коллектив – тут всегда присутствует риск. И то, что это настолько хорошо получилось – приятная неожиданность. Им удалось сочетать опыт и молодость. И на фоне российского футбола армейцы выглядят очень цельным коллективом.
- Что в стратегическом плане после этого матча изменилось в РПЛ?
- Плотность в верхней части турнирной таблицы стала ещё выше. И до окончания зимней части первенства, а также после его возобновления – борьба за распределение мест в еврокубках будет, вероятно, ещё более серьёзная.
- Вы ожидали что «Зенит» может быть настолько уязвим, что ЦСКА сможет переиграть его в спокойном для себя стиле?
- В первую очередь ориентируюсь по выступлениям наших клубов не во внутреннем первенстве, а в еврокубках. По содержанию игры ЦСКА выглядит предпочтительнее «Зенита». При том что Лига Чемпионов, несомненно выше по уровню. Но даже несмотря на более высокий класс соперников, армейцы в еврокубках оставляют о себе более целостное впечатление нежели «Зенит».
- У ЦСКА есть шансы на продолжение борьбы в ЛЧ. Но в составе много молодежи что обычно нестабильна. Нет ли риска для ЦСКА погнаться за двумя турнирами сразу, и ничего не добиться ни там ни здесь?
- Думаю что армейцы будут бороться за попадание в весеннюю часть еврокубков. Но скорее всего – за Лигу Европы. Им очень сложно в силу возраста претендовать на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. А вот в борьбе за третье место в группе шансы весьма велики.
Rusfootball.info
- Победа ЦСКА над «Зенитом» удивительна или закономерна?
- Для меня в исходе матча ничего удивительного нет. Как-минимум на сегодня ЦСКА в плане футбола ничем не уступает «Зениту». У армейцев была гораздо более содержательная игра в организации атакующих действий.
- В этом году «Зенит», когда комбинационная игра не складывается – часто переходит на навал, и им раздавливает соперника. ЦСКА готовился это оружие деактивировать?
- ЦСКА ведь и вышел на поле в три центральных защитника – чтобы противодействовать этому подходу.
- Связку Дзюба – Заболотный Гончаренко ожидал увидеть?
- Возможно, не с самого начала матча. Но «Зенит» довольно часто использует такое сочетание форвардов. Особенно в концовке матча, когда нужно усиливать давление.
- Сегодня вы больше переживали за ЦСКА как за свой клуб, или же за Семака, как вашего товарища?
- Я ведь работаю тренером. И личные симпатии для меня в этом состоянии отходят на второй план. В этом году я радуюсь содержанию игры армейцев.
- Помню, в одном из прошлых интервью вы предсказывали ЦСКА весьма серьёзное обновление. Вы именно такого, как мы видим, обновления ожидали?
- Всё к этому шло. Большая группа игроков в силу возраста планировала завершить футбольную карьеру. И армейцы так или иначе – должны были переформатировать команды. И сделав акцент на перспективных и молодых игроках – они сделали верных ход.
- То, насколько молодые игроки придут, и что они настолько хорошо вольются в коллектив – приятная неожиданность? Или таков и был расчёт?
- Нет, конечно, когда такая большая группа игроков сливается в единый коллектив – тут всегда присутствует риск. И то, что это настолько хорошо получилось – приятная неожиданность. Им удалось сочетать опыт и молодость. И на фоне российского футбола армейцы выглядят очень цельным коллективом.
- Что в стратегическом плане после этого матча изменилось в РПЛ?
- Плотность в верхней части турнирной таблицы стала ещё выше. И до окончания зимней части первенства, а также после его возобновления – борьба за распределение мест в еврокубках будет, вероятно, ещё более серьёзная.
- Вы ожидали что «Зенит» может быть настолько уязвим, что ЦСКА сможет переиграть его в спокойном для себя стиле?
- В первую очередь ориентируюсь по выступлениям наших клубов не во внутреннем первенстве, а в еврокубках. По содержанию игры ЦСКА выглядит предпочтительнее «Зенита». При том что Лига Чемпионов, несомненно выше по уровню. Но даже несмотря на более высокий класс соперников, армейцы в еврокубках оставляют о себе более целостное впечатление нежели «Зенит».
- У ЦСКА есть шансы на продолжение борьбы в ЛЧ. Но в составе много молодежи что обычно нестабильна. Нет ли риска для ЦСКА погнаться за двумя турнирами сразу, и ничего не добиться ни там ни здесь?
- Думаю что армейцы будут бороться за попадание в весеннюю часть еврокубков. Но скорее всего – за Лигу Европы. Им очень сложно в силу возраста претендовать на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. А вот в борьбе за третье место в группе шансы весьма велики.
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