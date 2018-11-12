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"Краснодар" поздравил Газинского с капитанской повязкой в сборной России

"Краснодар" поздравил Юрия Газинского, который будет капитаном команды в товарищеской игре с Германией в связи с травмой Артема Дзюбы.

"Еще одна отличная новость пришла из стана сборной России. Капитаном на предстоящий матч с Германией станет Юрий Газинский. Мы поздравляем Юрия и желаем ему удачи!" - говорится в сообщении "Краснодара".

Теги: Краснодар Газинский Сборная России
Сегодня, 22:48
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