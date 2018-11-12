"Краснодар" поздравил Газинского с капитанской повязкой в сборной России

Ещё одна отличная новость пришла из стана сборной России ?



Капитаном @TeamRussia на предстоящий матч с Германией станет Юрий Газинский ?



Мы поздравляем Юрия и желаем ему удачи! ???#БыкиВСборной pic.twitter.com/iwyXPLynqX — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 12, 2018

"Краснодар" поздравил Юрия Газинского, который будет капитаном команды в товарищеской игре с Германией в связи с травмой Артема Дзюбы."Еще одна отличная новость пришла из стана сборной России. Капитаном на предстоящий матч с Германией станет Юрий Газинский. Мы поздравляем Юрия и желаем ему удачи!" - говорится в сообщении "Краснодара".