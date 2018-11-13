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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гурам Аджоев: Кононов попросил отпустить его в "Спартак"
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что бывший главный тренер тульского клуба Олег Кононов попросил отпустить его в "Спартак".
"Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство "Спартака" предложило ему возглавить команду. Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было.
"Спартак" - это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба", - цитирует Аджоева официальный сайт клуба.
"Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство "Спартака" предложило ему возглавить команду. Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было.
"Спартак" - это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба", - цитирует Аджоева официальный сайт клуба.
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