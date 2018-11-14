Антон Шунин рассказал о том, как в "Динамо" шутили над ростом Матье Вальбуэны

Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал о шутках над Матье Вальбуэна, после его перехода в стан бело-голубых."В свое время лучшм шутником в "Динамо" был Гранат. Когда к нам только пришел Матье Вальбуэна, и мы пошли в столовую на базе, он спросил: "Где я могу сесть, где свободно?". На что Гранат, который подготовился заранее и купил стульчик для детей, поставил его рядом и сказал: "Вот твое место, ты здесь сидишь". Матье на это нормально отреагировал, посмеялся со всеми", — рассказал Шунин.