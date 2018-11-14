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Антон Шунин рассказал о том, как в "Динамо" шутили над ростом Матье Вальбуэны

Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал о шутках над Матье Вальбуэна, после его перехода в стан бело-голубых.

"В свое время лучшм шутником в "Динамо" был Гранат. Когда к нам только пришел Матье Вальбуэна, и мы пошли в столовую на базе, он спросил: "Где я могу сесть, где свободно?". На что Гранат, который подготовился заранее и купил стульчик для детей, поставил его рядом и сказал: "Вот твое место, ты здесь сидишь". Матье на это нормально отреагировал, посмеялся со всеми", — рассказал Шунин.

Sport24
Теги: Шунин Динамо Вальбуэна
Сегодня, 12:54
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#4  Skald   (Сегодня, 14:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Вальбуэны...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#3  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:16)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Тупая шутка над низким ростом. Зато по технике сильнее всех хавов в РПЛ вместе взятых.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#2  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Матье наверное в следующий раз всем по буратино раздал. Так как по сравнению с ним все остальные просто деревянные.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 13:20)
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  •  (5)

Тебе тоже однажды питарду подарили, мог бы так же от реагировать
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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