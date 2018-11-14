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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Шамиль Газизов: не стоит торопиться с внедрением VAR
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказал свое мнение о введении в РПЛ системы VAR.
"Я за введение VAR, но надо изучить все аспекты. Сколько это будет стоить, какую экономическую нагрузку мы будем нести, это не так просто. Естественно, мне бы хотелось, чтобы система была, но надо понимать, во что это выльется, поэтому слишком торопиться с этим решением не стоит. Но, конечно, мы хотим, чтобы VAR была на каждом стадионе России", - приводит слова Газизова "ТАСС".
"Я за введение VAR, но надо изучить все аспекты. Сколько это будет стоить, какую экономическую нагрузку мы будем нести, это не так просто. Естественно, мне бы хотелось, чтобы система была, но надо понимать, во что это выльется, поэтому слишком торопиться с этим решением не стоит. Но, конечно, мы хотим, чтобы VAR была на каждом стадионе России", - приводит слова Газизова "ТАСС".
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